Angie Everhart, quien engalanó las páginas de las revistas Sports Illustrated y Playboy en 2000, vuelve a los encabezados tras ser acusada de arrojar huevos al departamento de su vecina, con quien antes mantuvo una discusión, según informó TMZ este jueves 28 de julio.

PUEDES VER: Carmen Electra se une a OnlyFans a sus 50 años

La denuncia contra Angie Everhart

La exmodelo de Playboy fue denunciada por su vecina Christina Savar, quien afirmó que Angie Everhart les gritó a sus hijos porque sus perros no la dejaron dormir con sus ladridos.

Según afirmó, en la madrugada escucho que tocaban el timbre de su puerta, pero no acudió a abrir y, al amanecer, descubrió que habían tirado huevos a la puerta.

El representante de Angie Everhart negó que esta tuviera algo que ver con incidente, pero no negó que la modelo de Playboy estuviera harta de los ladridos. “La mujer recibió un aviso de desalojo del edificio debido a todas las quejas en su contra. Angie tenía COVID-19 y los perros de su vecina no dejaban de ladrar de la mañana a la noche”, dijo a Page Six.

PUEDES VER: Mia Khalifa competirá contra OnlyFans tras anunciar su regreso a los desnudos con Playboy

¿Quién es Angie Everhart?

En 1995, a los 26 años, Angie Everhart saltó a la fama tras posar en ropa de baño para Sports Illustrated. Con su popularidad vigente, en 2000, apareció desnuda en Playboy.

Durante ese periodo, acaparó titulares por su compromiso con Sylvester Stallone y, luego, con Joe Pesci, estrella de Hollywood conocido por su participación en “Goodfellas”, “Casino”, “Toro salvaje”, “Once upon a time in America”, “Mi primo Vinny”, entre otras.

En 2017, Angie Everhart se sumó a la lista de mujeres que denunciaron a Harvey Weinstein, el exproductor de cine y fundador de Miramax. Según dijo, este se masturbó frente a ella durante el Festival de Cine de Cannes en 2007.