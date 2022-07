Diego Boneta se defiende de burlas por desafinar en un karaoke: “No era concierto”

Diego Boneta, quien dio vida a Luis Miguel en la popular serie biográfica de Netflix, fue grabado cantando en un karaoke durante una fiesta. Rápidamente, el video se hizo viral en redes sociales y recibió miles de críticas por parte de los internautas debido a la desafinación del mexicano. Ahora, el cantante ha salido a hablar sobre el polémico clip.

¿Desentonación por ebriedad?

Durante un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Diego Boneta señaló que en esa ocasión solo quería pasar un buen rato.

“Creo que los tequilas me traicionaron con esa canción de Frank Sinatra, pero la verdad es que la estaba pasando bien con mis amigos”, se defendió el mexicano en conversación con el programa “Venga la Alegría”. En ese sentido, el cantante aseguró que, al ser una reunión entre personas de su cercanía, no estaba concentrado en atinarle a todas las notas.

“No sacaron las otras canciones que sí me salieron bien”

A Diego Boneta le pareció injusto y extraño que los internautas lo criticaran solo por ese específico momento. “No era un concierto, no era nada, se me hizo curioso porque no sacaron las otras canciones que sí me salieron bien”, comentó.

“Y en cuanto al tema de Luis Miguel, son canciones que vengo escuchando toda la vida. A los 12 años canté ‘La chica del bikini azul’ y no voy a dejar de cantar y escuchar esas canciones”, recalcó. Además, Diego Boneta reveló que en la actualidad su carrera se está enfocando más en el lado de la actuación. Sin embargo, no descartó que la música esté dentro de sus prospecciones a futuro.