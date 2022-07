Carlos Bonavides, actor de telenovelas como “El premio mayor”, “Cómplices al rescate”, entre varias otras, ha sido atendido de emergencia por la presencia de una bacteria en su cuerpo, tal como lo informaron sus familiares. Si bien no hay mucha información sobre su actual estado y se esperan los resultados de unos exámenes para poder conocerse un diagnóstico claro, su esposa, Yodi Marcos, dio una entrevista al programa “Chismorreo”, del canal Multimedios para dar información actualizada sobre su salud.

El actor mexicano ya había sido operado hace tres años, por lo que su situación se torna más delicada. Foto: Carlos Bonavides/Instagram

Dio entrevista desde su cama

El mismo actor también dio declaraciones al programa desde su cama del hospital, en la que, pese a su estado, mantuvo la sonrisa que lo caracteriza, y habló con una evidente voz entrecortada. Si bien se mostró optimista con los resultados que le darán en el nosocomio donde se encuentra internado, Bonavides llegó a mencionar cuál es su última voluntad si es que las cosas no llegaran a salir bien. Por lo pronto, su esposa ha expresado que la salud de la figura televisiva está en riesgo, ya que cuenta solo con un riñón.

“Quiero morir en un escenario”

La cónyuge del actor ha detallado que su esposo se encuentra muy mal desde el último sábado 23, luego de haber grabado un videoclip en la ciudad costera de Veracruz, y que al inicio presentó síntomas de diarrea, por lo que muchos pensaron que se trataba de COVID-19. Se hizo la prueba, salió negativa, y los malestares siguieron. Presentó un serio cuadro de deshidratación, por lo que fue necesario hospitalizarlo de manera inmediata y trasladarlo hasta Ciudad de México, lugar donde reside el artista.

Carlos Bonavides fue operado en 2018, intervención en la que se le retiró uno de sus riñones. Foto: composición LR/Univisión/La verdad

“Ojalá salga bien de esto para seguir adelante, porque los años no pasan en balde y mi deseo más íntimo es morirme en el escenario”, expresó el actor Carlos Bonavides tras responder algunas preguntas del panel del mencionado programa del canal Multimedios, con sede en la ciudad de Monterrey.

Bonavides pidió colecta para Laura Bozzo

En septiembre de 2021, cuando Laura Bozzo se encontraba prófuga de la justicia mexicana por evasión tributaria, el actor Carlos Bonavides lanzó un singular pedido, donde pedía una colecta a varios amigos artistas por la fianza que tenía que pagar en ese momento la animadora peruana para poder obtener su libertad. “Podemos hacer un festival, algún movimiento. ¿Por qué no ayudarnos entre nosotros? Ella es una persona que dio mucho rating. (Ayudemos) con lo que podamos todos cooperar”, señaló en aquel momento.

Carlos Bonavides fue compañero de Laura Bozzo en el reality show Las estrellas bailan en hoy. Carlos Bonavides / Laura Bozzo / Instagram

No obstante, no le fue bien con la solicitud, y finalmente Bozzo se libró de ser detenida por las autoridades. “No, nadie me ‘peló’ en la colecta. No tuve ninguna respuesta”, declaró al programa Sale el sol, y recalcó que no mantiene contacto con la conductora de talk shows.