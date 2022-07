Olivia Rodrigo y Joshua Bassett se lucen juntos en la alfombra roja de “High School Musical”

Olivia Rodrigo y Joshua Bassett han puesto punto final a todos los rumores alrededor de su ruptura. Las estrellas de la exitosa producción de Disney, “High School Musical: El musical: La serie”, aprovecharon una reciente alfombra roja para mostrarse juntos y más felices que nunca. Luego de que el actor confesara que la canción “Drivers License” lo llevó a ser internado por estrés , los fanáticos de ambos quedaron asombrados con esta aparición en conjunto.

Olivia Rodrigo compartió una foto con Joshua Bassett

Ninguno tiene tiempo para resentimientos. No se esperaba que Olivia Rodrigo y Joshua Bassett fueran a mostrar nuevamente cercanos en un evento púbico. No obstante, las jóvenes celebridades demostraron que no hay ningún problema sin resolver entre ellos.

Olivia Rodrigo y Joshua Bassett se lucieron junto a sus compañeros de "High School Musical: El musical: La serie". Foto: composición/ Olivia Rodrigo/ Instagram

Lo que más sorpresa causó de este encuentro en el avant-premiere de la tercera temporada de “High School Musical: El musical: La serie” es que fue la misma Olivia la que compartió una serie de fotos con Joshua y los demás actores que conoció en las grabaciones. La intérprete de “Traitor” no dudó en acompañar las instantáneas con un emotivo mensaje: “Quiero mucho mucho a esta gente. Conocerlos y trabajar con ellos ha sido una de las mayores alegrías de mi vida”.

Olivia Rodrigo y Joshua Bassett celebran la acogida de la tercera temporada de "High School Musical: El musical: La serie". Foto: Cordon Press

Joshua Bassett tuvo ataques de ansiedad por “Driver’s License”

En diciembre del 2021, Joshua Bassett participó en una entrevista para Zach Sang Show, un canal de YouTube que ha conversado con artistas como Ariana Grande y Shawn Mendes. Dentro de los temas que se tocaron, se le consultó al actor cómo se sentía con respecto al éxito que había tenido la primera canción de Olivia Rodrigo, “Drivers License”.

La joven celebridad sorprendió al decir que, tras la buena acogida del tema, había recibido muchas amenazas y críticas en Internet. Esto lo llevó a sufrir varios ataques de ansiedad, los cuales lo llevaron a ser hospitalizado por un cuadro de estrés. “No, quiero decir, lo entiendo. Entiendo por qué la gente pregunta sobre esas cosas, pero realmente no me afecta. Es un poco divertido en este punto”, comentó en aquel momento.