Chris Rock rompe su silencio y habla de la bofetada que le dio Will Smith en los Premios Oscar

Will Smith y Chris Rock acapararon cientos de titulares tras protagonizar uno de los momentos más controversiales durante la última edición de los Premios Oscar, en marzo del 2022. Esto, luego de que el protagonista de “King Richard” le tirara una bofetada al actor cómico por hacer una broma de mal gusto sobre una enfermedad que padece su esposa.

Aunque el actor de “Son como niños” quiso mantenerse al margen y no mencionar el tema públicamente, en su más reciente show de stand-up, hizo referencia a dicha polémica y contó a detalle cómo vivió ese incómodo momento.

PUEDES VER: Jada Pinkett insta a Will Smith y a Chris Rock a reconciliarse tras incidente en los Oscar

¿Qué dijo Chris Rock?

Varios meses han pasado desde que Will Smith y Chris Rock tuvieron un comentado altercado frente a miles de personas en la última gala de los Premios Oscar. No obstante, el también comediante asegura que no está afectado. Pues, en una reciente presentación en New Jersey habló, por fin, de cómo se sintió aquel día.

El actor Will Smith abofetea al cómico Chris Rock en la ceremonia de los Oscar. Foto: captura de AFP

“Quien sea que diga que las palabras duelen es porque nunca ha sido golpeado en la cara”, expresó en un comienzo para luego aclarar que “ nunca ha buscado ser la víctima” , pero que tampoco esperaba que algo así sucediera en vivo.

Por otro lado, indicó que, pese a ello, al día siguiente continuó con su vida como si nada hubiera pasado. “ Sí, esa mier... dolió . Pero me sacudí esa mier… y fui a trabajar al siguiente día… No voy al hospital por una cortada de papel”, agregó.

Chris Rock fue protagonista de escándalos en la entrega de los Premios Oscar 2016. Foto: Chris Rock/Instagram

Las disculpas de Will Smith

A través de un extenso comunicado en redes sociales, el personaje principal de “En busca de la felicidad” ofreció disculpas públicas por la agresión que cometió durante la premiación de los Oscar. Asimismo, señaló que le gustaría disculparse personalmente con Chris Rock por el mal momento que le hizo pasar.

“ Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, escribió.