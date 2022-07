Shawn Mendes cancela su gira definitivamente por su salud mental: “Necesito tomarme el tiempo”

Shawn Mendes sorprendió a sus fanáticos al anunciar este 27 de julio la cancelación definitiva de su gira internacional. Tras posponer varios shows en las últimas semanas, decidió anular el resto de presentaciones en Estados Unidos, Reino Unido y Europa de su “Wonder world tour” para velar por su salud mental.

¿Por qué Shawn Mendes canceló su gira?

Luego de conversar con su doctor y con su equipo, Shawn afirmó que llegaron a la conclusión de que necesita tomarse un descanso por su propio bienestar. “Lamentablemente, tengo que cancelar el resto de las fechas de la gira en Norteamérica y en el Reino Unido y Europa” , anunció.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el cantante de 23 años publicó un comunicado explicando las razones del porqué se alejará de la música.

“Como saben, tuve que posponer las últimas semanas de shows porque no estaba totalmente preparado para lo que me costaría volver a una gira. Comencé esta gira emocionado de, finalmente, volver a tocar en vivo después de un largo descanso debido a la pandemia, pero la realidad es que no estaba preparado para lo difícil que sería estar de gira después de este tiempo fuera”, compartió.

Shawn Mendes anuncia la cancelación de su gira. Foto: captura de Twitter/@ShawnMendes

¿Cuándo Shawn Mendes volverá a la música?

La cancelación de los conciertos causó preocupación en sus fanáticos. Sin embargo, Mendes reveló que solo es un descanso para enfocarse en él y cuidar su salud mental para regresar a los escenarios.

“La realidad es que no estaba del todo preparado para la dificultad que iba a suponer el tour después de este tiempo lejos. Después de hablar más con mi equipo y de trabajar con un grupo increíble de profesionales, ha quedado claro que necesito tomarme el tiempo que nunca había empleado para crecer y volverme más fuerte”, detalló.