Carlos Bonavides ha sido hospitalizado de emergencia en México

Carlos Bonavides preocupó a sus seguidores luego de que se hiciera pública la delicada situación médica en la que se encuentra. El mexicano, quien alcanzó la fama mundial al conformar la lista de actores exitosos en el mundo de las telenovelas latinas al dar vida a Huicho Domínguez en “El premio mayor”, se encuentra en vigilancia permanente tras haber sido hospitalizado de emergencia.

Yodi Marcos, esposa de Bonavides: “Tiene una bacteria”

Yodi Marcos, esposa de Carlos Bonavides, fue la primera en dar las actualizaciones del estado en el que se encontraba el artista. Si bien no reveló cuál es la enfermedad exacta de la que padece el actor, contó que presentó un cuadro grave de deshidratación antes de llegar al nosocomio en Ciudad de México:

“Tiene una bacteria, el doctor nos indicó. Hay dos tipos de bacteria, el doctor quiere descartar que no sea la que es más fuerte, porque dice que se puede ir a alguna parte de algún órgano y eso podría ser muy delicado”.

Esto es lo que se sabe de Carlos Bonavides tras ser hospitalizado. Foto: Univisión

¿Cuál es la situación actual de Carlos Bonavides?

Más adelante, se supo que ella y el hijo de Carlos Bonavides, Tadeo, decidieron llevar al intérprete con los especialistas inmediatamente después de que la celebridad insistiera en que se sentía mal.

De igual forma, aclararon que está recibiendo la atención médica necesaria. La prensa mexicana supone que estaría hospitalizado en el hospital Star Médica, que se encuentra en la colonia Roma. Cabe mencionar que en el 2018 se le retiró uno de sus riñones, luego de que se le encontrara un tumor.

“Ayer se le hicieron unos estudios, no salió nada. (El doctor) no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación que tiene, que Carlos sigue con la diarrea, con la deshidratación que, a pesar de que le han puesto cuatro bolsas de suero, él se sigue sintiendo mal; tiene la lengua muy blanca, sigue mareado, sigue dormido, no quiere hacer nada”, comentó la pareja de Bonavides.