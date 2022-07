Britney Spears expone a su madre Lynne tras pedido de acercamiento: “Abusaste de mí”

Britney Spears denunció públicamente a su madre, Lynne Spears, de abusar de ella. Según comentó en una publicación de Instagram realizada el último 25 de julio y que fue eliminada a los pocos minutos.

La ‘princesa del pop’ también relató los diversos agravios que sufrió a manos de otros familiares, como sus hermanos Jamie Lynn y Bryan. “A mi familia le encanta derribarme y lastimarme siempre”, había escrito en enero de este año.

¿Qué ocurrió entre Britney Spears y su madre?

Inicialmente, Britney Spears publicó, el último fin de semana, los mensajes de texto que envió a su mamá, a su exabogado Samuel D. Ingham III y a su mejor amiga, Jansen Fitzgerald, antes de ser ingresada a un centro psiquiátrico en 2019. En estos, la intérprete de “I’m A Slave 4 U” expuso que se le administraba litio contra su voluntad y les pedía ayuda. Ninguno de los tres contestó.

2019. Mensaje de Britney Spears a su madre Lynne Spears. Foto: captura Britney Spears/Instagram

2019. Mensaje de Britney Spears a su amiga Jansen Fitzgerald. Foto: captura Britney Spears/Instagram

2019. Mensaje de Britney Spears a su exabogado Samuel D. Ingham III. Foto: captura Britney Spears/Instagram

La cantante eliminó sus publicaciones. Sin embargo, Lynne Spears, de 67 años, volvió a publicar el mensaje en su perfil de Instagram para evidenciar que sí había respondido a su hija. “Britney, ¡también tengo las ‘conversaciones completas’!”, escribió.

“¡Me duele que sientas que las personas que más te quieren te traicionaron! ¡Déjame ir a ti! ¡Te amo!”, agregó.

25.7.2022 | Publicación de Lynne Spears demostrando que sí le respondió a Britney Spears. Foto: captura Lynne Spears/Instagram

Britney Spears expone a su madre Lynne Spears

“Oye, mamá, ¿también le has hecho saber a las personas que esa es una de las pocas veces que me contestaste? ¿Les has dicho que estabas en mi casa de la playa cuando yo ni siquiera podía tener las llaves de mi coche? ¿Les has dicho que cuando comenzó la tutela, tú y la mujer de Bryan (su hermano) salían de fiesta cada noche, bebían vino y se hacían fotos cuando yo no podía salir a ningún sitio ni podía estar con mi novio?”, recopiló e increpó Britney Spears a su madre, con amargura porque, según dijo, mientras su familia se divertía a costa suya, ella fue obligada a asistir a reuniones de alcohólicos anónimos, cuando ni siquiera le gustaba beber.

En otro pasaje del post, Britney le reprocha a su madre, Lynne Spears: “Publicaste un libro que mostraba mi sufrimiento cuando Kevin Federline se llevó a mis hijos”.

“Abusaste de mí. Sí, lo voy a decir y me sorprende que todavía interpretes el papel de madre amorosa y religiosa”, concluyó.

25.7.2022 | Primera parte de la respuesta de Britney Spears a su madre, Lynne Spears. Foto: captura Britney Spears/Instagram

25.7.2022 | Segunda parte de la respuesta de Britney Spears a su madre, Lynne Spears. Foto: captura Britney Spears/Instagram