Christian Nodal y Cazzu estarían planeando convertirse en padres por primera vez

Christian Nodal y Cazzu han acaparado las portadas de la prensa desde que ambos se dejaron ver tomados de la mano por las calles de Guatemala. Además, la rapera acompañó al mexicano a su presentación en Bolivia. Desde entonces, se ha rumoreado una relación sentimental entre los cantantes. Ahora, un nuevo rumor ha involucrado a los artistas.

De acuerdo al programa “Chisme no like”, ellos habrían decidido alejarse de los escándalos y estarían buscando una casa en Argentina. Asimismo, los conductores del espacio de YouTube precisaron que el intérprete de “Ya no somos ni seremos” desea convertirse en padre por primera vez.

¿Mexicano se mudará a Argentina?

Tras ser vinculados sentimentalmente, el cantante de música regional de México habría decidido seguir a Cazzu, quien es natal del país gaucho, y olvidarse de los escándalos luego de anunciar su separación de Belinda.

“¿Dónde está Nodal?”, preguntó el conductor, y luego dijo que el artista se encuentra acompañado de la compositora. “Está en Argentina, está descansando. Se está recuperando de todo lo que ha pasado; además, están buscando una propiedad para vivir y alejarse de su vida de millonario en Los Ángeles” , señaló.

¿Christian Nodal desea ser padre con Cazzu?

La conductora Elisa Beristain no se quedó callada. Aseguró que se ha enterado de los planes en pareja de Christian Nodal y Cazzu, ya que ambos no estarían pensando en solo comprar una casa, sino en formar una familia. Sin embargo, la presentadora quedó consternada con esta noticia debido a que los cantantes no tienen mucho tiempo de relación.