Brad Pitt se lució en falda en alfombra roja de “Bullet train”

Brad Pitt ha dejado en claro que tiene su propio estilo para vestirse. El famoso actor sorprendió a sus fanáticos de todo el mundo al presentarse en la alfombra roja de su nueva producción, “Bullet train”, cinta en la actúa como protagonista y se enfrenta a Bad Bunny, con un look bastante fresco. El estilo del actor llamó la atención por la falda de lino que lució.

Estas son las fotos del sorprendente look de Brad Pitt

Brad Pitt fue la sensación al llegar al avant premiere de “Bullet train” en Alemania. Acompañado por Zazie Beetz, el director David Leitch, la productora Kelly McCormick, Joey King, Brian Tyree Henry y Aaron Taylor-Johnson, el actor que ganó un Oscar en 2019 por “Once upon on time in Holywod” lució un conjunto marrón, conformado por un saco y una falda larga.

Asimismo, el exesposo de Angelina Jolie también vistió una camisa de color rosa palo y botas ‘de combate’. Cada una de estas prendas pertenecen a la firma del diseñador Haans Nicholas Mott.

Brad Pitt lució su curioso look en el pre estreno de "Bullet train". Foto: AFP

El 2022 ha sido un año bastante productivo para el actor con respecto a su carrera en el cine. “La ciudad perdida”, “Bullet train” y “Babylon”, película en la que colabora con Margot Robbie y Tobey Maguire, son sus proyectos ya anunciados.

Brad Pitt junto a sus colegas de "Bullet train". Foto: AFP

Brad Pitt no piensa dejar de hacer películas

Brad Pitt aprovechó una entrevista con un medio parisino para aclarar los rumores alrededor de su supuesta jubilación de la industria del entretenimiento. El protagonista de “El curioso caso de Benjamin Button” ha dicho fuerte y claro que no piensa retirarse:

“Parece que se interpretó como una declaración de jubilación. Pero no me refería a eso. Lo que quería decir es que ya estoy encarando el último tramo, la última temporada”, comentó. “Y la pregunta es: ¿cómo quiero pasar ese tiempo? Pero en ningún caso es una retirada”, aclaró.