Amber Heard no pagaría los 15 millones de dólares a Johnny Depp y presentaría apelación

Amber Heard y Johnny Depp siguen protagonizando las portadas de los medios locales e internacionales. Luego de que el actor resultara ganador del juicio por difamación en contra de su exesposa, la corte determinó que ella debe pagar US$ 15 millones por daños a Johnny Depp.

Del modo, el actor pagaría una reparación de US$ 2 millones. Amber Heard se ha mostrado inconforme con el veredicto y los abogados de la actriz han presentado diversas apelaciones para reducir el monto a cancelar.

Amber Heard en el juicio con Johnny Deep. Foto: AFP

Amber Heard y sus intentos de apelación

Por la mañana de este jueves 21 julio, los abogados de Amber Heard presentaron una notificación de apelación en Virginia con el objetivo de apelar al veredicto del juicio del jurado.

El documento judicial no precisa los argumentos de apelación de Heard, pero sus abogados han reiterado que presentaría una apelación después de que un jurado concediera en junio US$ 15 millones por daños a Depp y solo US$ 2 millones a Heard en sus respectivas demandas por difamación.

Amber Heard presentaría apelación. Foto. AFP

PUEDES VER: Estudio revela que campaña contra Amber Heard en Twitter es uno de los peores casos de ciberacoso

Juez negó apelaciones anteriores de Amber Heard

No es la primera vez que Amber realiza una moción de apelación, ya que anteriormente un juez de Virginia negó siete mociones posteriores al juicio que Heard presentó en un intento de luchar contra el veredicto del jurado.

La jueza Penny Azcarate dictaminó que no había “ninguna prueba de fraude o mala conducta” por parte del miembro del jurado y que la sentencia no cambiaría.

Asimismo, respondió a las peticiones de sus representantes y precisó que ambas partes habían interrogado y aceptado a todos los miembros del jurado en la etapa inicial. “El debido proceso fue garantizado y proporcionado a todas las partes en este litigio”, escribió Azcarate.