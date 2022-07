Emilia Clarke revela que partes de su cerebro se perdieron tras sufrir dos aneurismas

La actriz Emilia Clarke había sufrido dos aneurismas cerebrales en 2011 y 2013. Esto sucedió mientras la intérprete de ‘Daenerys Targarten’ rodaba “Game of thrones”. Ahora, la coprotagonista de la serie de HBO recuerda este riesgoso problema de salud y las consecuencias que tuvo en su vida.

“Es increíble que todavía sea capaz de hablar”

En conversación con Sunday Morning, Emilia Clarke reveló los graves resultados que tuvieron los dos aneurismas que sufrió. La actriz estuvo en el programa para promocionar “The seagull”, su nueva obra de teatro en Londres.

“Con la cantidad de mi cerebro que ya no puedo utilizar es increíble que todavía sea capaz de hablar y vivir mi vida de manera completamente normal sin absolutamente ningún problema”, develó la intérprete de ‘Daenerys’. “Formo parte de la muy, muy, muy pequeña minoría de personas que pueden sobrevivir a eso”, agregó.

Emilia Clarke fundó organización benéfica para víctimas de lesiones cerebrales

La actriz también contó lo importante que fue estar trabajando en “Game of thrones” durante los ataques de aneurisma. “Fue el dolor más insoportable, pero también fue increíblemente positivo que Game of Thrones me diese un propósito”, relató.

A raíz de los problemas de salud que dañaron gravemente a su cerebro, Emilia Clarke fundó SameYou, una organización en beneficio de las víctimas de lesiones cerebrales. La intérprete de ‘Daenerys’ aprendió a aceptar su actual estado de salud y a vivir con él. “Pensé: ‘Bueno, esto es lo que eres. Este es el cerebro que tienes’. Así que no tiene sentido darle vueltas continuamente a lo que podría no estar allí”, dijo.