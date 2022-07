Carmen Villalobos: Sebastián Caicedo se pronuncia tras confirmarse el fin de su relación

Carmen Villalobos confirmó que se separó de Sebastián Caicedo a través de un video publicado en Instagram. La actriz colombiana y protagonista de “Sin senos no hay paraíso” decidió terminar con los rumores sobre el fin de su matrimonio. La noticia ha dejado sorprendidos a sus fans debido a que los artistas llevaban 13 años de relación y tres años de recién casados.

¿Qué dijo Carmen Villalobos sobre su separación de Sebastián Caicedo?

Sobre el motivo de la ruptura, Carmen Villalobos no quiso dar mayores detalles , solamente mencionó que separarse del actor de “El señor de los cielos” ha sido una decisión muy pensada por ambos.

“Hoy estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañados por tantos años y que lo siguen haciendo para confirmarles que, hace un tiempo, Sebastián (Caicedo) y yo tomamos la decisión de separarnos”, inició la colombiana.

PUEDES VER Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo confiesan sus planes de paternidad

“Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que esto para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto, pero, como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben, lo más importante para mí siempre, siempre será que prime su felicidad”, agregó la actriz.

En esa línea, pidió que respeten su privacidad durante la difícil etapa. “Entender y darme el espacio durante el proceso de este nuevo capítulo en mi historia. Los amo muchísimo y, como siempre se los digo, gracias por estar aquí conmigo”, finalizó.

PUEDES VER Carmen Villalobos luce pomposo vestido de novia en su boda con Sebastián Caicedo

Las palabras de Sebastián Caicedo

Por su parte, el actor Sebastián Caicedo publicó un mensaje poco después del video de Carmen Villalobos. “Vuela tan alto como puedas”, escribió el artista en un post con fondo negro. Todo indica que estas palabras estarían dedicadas a su exesposa.