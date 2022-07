Robert Downey Jr. cubrió los gastos de Armie Hammer mientras estuvo en rehabilitación

Armie Hammer encontró en Robert Downey Jr. el apoyo que necesitaba en su momento más oscuro. El actor de “Call me by your name” perdió su status de estrella de Hollywood luego de haber sido acusado de violencia sexual y psicológica, además de las historias que se tejieron a su alrededor sobre ser un caníbal confeso. Es en esta etapa donde interviene la estrella de “Iron-Man”, según reveló una fuente citada por Vanity Fair, en un artículo publicado el 14 de julio.

El apoyo de Robert Downey Jr.

Según trascendió, Robert Downey Jr. se ocupó de pagar seis de los nueve meses que Armie Hammer estuvo internado en el centro de rehabilitación The Guest House, en Florida (Estados Unidos). Uno de los motivos que empujó al actor de “Avengers: Endgame” fue su propia experiencia con las adicciones.

“Todo el mundo mira a Armie pensando que ha tenido algún tipo de vida privilegiada, y eso debe significar que no hubo problemas en su juventud y que todo estaba muy bien. Pero no es necesariamente, así como van las cosas. El hecho de que vengas de una crianza donde los recursos financieros son abundantes no significa que la vida no esté libre de problemas”, señaló la fuente.

Armie Hammer se refugió en casa de Robert Downey Jr.

En los últimos días, se conoció que Armie Hammer se encontraba trabajando en el Morritt’s Resort, en las Islas Caimán, como vendedor de espacios compartidos para turistas. La noticia hizo que el actor sea asediado por la prensa, empujándolo a dejar su trabajo y retornar a Estados Unidos, para pasar tiempo con su exesposa Elizabeth Chambers y sus dos hijos pequeños, Harper Grace Hammer, Ford Armand Douglas Hammer, de 7 y 5 años respectivamente.

Robert Downey Jr. volvió a ayudarle y lo alojó en una de sus propiedades, además de cubrir sus gastos. Mientras tanto, el actor de “Death on the Nile” asistió a una reunión de Alcohólicos Anónimos en Malibú.