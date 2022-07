Familia de Tini Stoessel pide a Rodrigo de Paul que arregle su situación legal con Camila Homs

Tini Stoessel sigue relacionada a la disputa entre Rodrigo de Paul y Camila Homs tras su separación. Adrián Pallares, presentador del programa argentino “Socios del espectáculo”, afirma que el círculo cercano de la cantante, quien recientemente emocionó a sus seguidores peruanos al revelar que está emocionada por presentarse a Lima, está pendiente de los próximos movimientos que haga el deportista.

Pallares sobre la familia de Tini: “Les molesta entonces dan directivas”

Lo último que se supo de Rodrigo de Paul y Camila Homs es que el futbolista rechazó las ofertas que le hizo la modelo frente a las autoridades a cargo. Por ello, irán a juicio para seguir negociando. Ante esto, Paula Varela fue la primera en comentar:

“Del lado de Camila no cedieron, pero De Paul está lejos de la propuesta que ella espera, así que van a juicio. Esperan que ella estos días baje un cambio, lo cual veo difícil, porque la ven presionada. Hoy por hoy las cosas están tirantes”.

Inmediatamente, Adrián Pallares aseguró que la familia de Tini Stoessel está pendiente de la separación. “Molestaron varias cosas. Primero, que Rodrigo no diera la cara y mandara a sus abogados solos a la mediación. Después, que escucharan pero no hicieran una contraoferta y, además, la familia de Tini Stoessel le pidió que trate de solucionar todo esto lo más pronto posible ”, comentó.

Karina Iavícoli consultó por la relación entre la batalla entre de Paul y Homs, y la artista. Rodrigo Lussich le respondió: Es por un tema de imagen. Les molesta entonces dan directivas de cómo moverse en la vida”.

¿Tini Stoessel condicionó a Rodrigo de Paul?

Previamente, Mariana Brey, presentadora del mismo show, sorprendió al decir que Tini Stoessel le habría hecho prometer a Rodrigo de Paul que llegaría a un acuerdo económico óptimo con Camila Homs, con tal de evitar todo tipo de escándalo:

“Camila, en principio, venía bien para arreglar, pero la cosa se puso un poco más compleja. Ellos (De Paul y Homs) tienen muchos bienes en común, porque son una pareja, más allá de no estar casados. No va a ser tan fácil para De Paul. La idea de él es arreglar esto (acuerdo económico) lo más pronto posible y le habría hecho una promesa a Tini Stoessel en relación a esto. Él quiere todo prolijo y Tini le pide todo prolijo, no quiere nada que pueda manchar toda la parte mediática”.