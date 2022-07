Noah Schnapp se disculpó con Doja Cat por exponer chat sobre Joseph Quinn de “Stranger things”

¿Limaron asperezas? Luego de que Noah Schnapp publicara la conversación que tuvo con Doja Cat en Instagram, en la cual ella le confiesa que le gustaría tener una cita con Joseph Quinn, también parte del elenco de la serie “Stranger things”; el actor de 17 años reveló que ya se disculpó con la cantante y que “todo está bien entre los dos”.

El mejor amigo de Millie Bobby Brown se conectó el miércoles 13 de julio en su cuenta de TikTok para revelar que ya arregló el problema que tuvo con la intérprete de “Say so”. “Chicos, todo está bien, me disculpé y todavía la sigo y amo su música, sin resentimientos”, dijo.

Incluso, horas más tarde, Noah publicó un TikTok que tiene como fondo musical la canción “Kiss me more” de Doja Cat.

¿Qué decía la conversación filtrada entre Noah Schnapp y Doja Cat?

Como se recuerda, Noah Schnapp publicó en una historia de Instagram una conversación con la rapera, quien le pregunta cómo se encuentra Joseph Quinn en dicha red social y si es que tiene enamorada, pues está interesada en él. Acto seguido, Noah se ríe y le envía el usuario del actor para que lo siga y pueda contactarlo.

Hasta el momento, Joseph Quinn no se ha pronunciado al respecto y ahora se encuentra en Brasil junto con su compañero de elenco Jamie Campbell Bower, el famoso Vecna, como parte de las promociones de la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix.

Doja Cat le preguntó a Noah si el actor británico de 29 años estaba soltero. Foto: Noah Schnapp/Instagram

¿Doja Cat respalda la versión de Noah Schnapp?

Doja Cat dio su descargo en una transmisión en vivo en TikTok y, a diferencia de Noah, la artista lo tildó con fuertes calificativos como “víbora” y “socialmente inconsciente”; sin embargo, precisó que al final del día es solo un “niño” y que a esa edad se cometen errores.

“Noah es un niño, no tengo ni idea de cuántos años tiene, pero no debe pasar los 21 años, pero cuando eres tan joven, cometes errores (...) El hecho de que Noah haya hecho eso, haber publicado una conversación privada entre nosotros dos es increíblemente inconsciente y socialmente estrafalario”, dijo.