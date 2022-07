Sandra Echevarría reveló que dos actores le hicieron bullying en las grabaciones de “Savages”

¡No se quedó callada! Sandra Echevarría causó preocupación en sus fanáticos de las plataformas al confesar que vivió un terrible momento al grabar la película “Savages”. La actriz mexicana contó los detalles del bullying que sufrió por parte de Taylor Kitsch y Aaron Taylor Johnson, actor que interpretó a Pietro Maximoff en “Avengers: era de Ultrón”.

Sandra Echevarría: “Si pasara hoy, definitivamente los hubiera acusado”

Sandra Echevarría escribió en su cuenta de Twitter todos los detalles del episodio de bullying que sufrió en manos de Taylor Kitsch y Aaron Taylor Johnson. “Hoy me acordé de una historia de bullying en un proyecto que filmé hace 10 años. De dos actores muy famosos. Me volvió a dar mucho coraje. Ya algún día se las contaré. Si pasara hoy, definitivamente los hubiera acusado. Aclaro: Bullying, NO acoso”, inició su extenso mensaje.

La latina continuó: “Hace 10 años filmando ‘Savages’ me tocó una escena con Taylor Kitsch y Aaron Taylor Johnson. Veníamos en una camioneta (yo supuestamente secuestrada con las manos y los pies atados en la cajuela). Pues les pareció muy chistoso entre tomas arrancar la camioneta durísimo, para que yo saliera volando y me golpeara con el movimiento de la camioneta. Yo estando atada de pies y manos no me podía agarrar y ellos solo lo hacían más fuerte para que yo me lastimara más. Mi papá veía todo desde lejos y estaba morado del coraje. Yo, toda lastimada bajé”.

La artista mexicana también contó que uno de los involucrados sí llegó a reconocer su error. “Decidí no decir nada y aguantarme pero los odié. Dos adolescentes soberbios famosos fueron capaces de hacer eso. Tiempo después, en la premiere, Aaron llegó a disculparse. Por lo menos él si parecía sentirse mal. A Taylor le valió. ¿Eso te da el poder de Hollywood? No lo sé”, escribió.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Sandra a estas revelaciones?

Ante este extenso testimonio, algunos cibernautas compartieron su empatía por el mal momento que Sandra Echevarría vivió tras las acciones de Taylor Kitsch y Aaron Taylor Johnson. Uno de ellos señaló: “Ese Aaron Taylor Johnson tiene varias historias, culpable de hacer sentir mal a Chloë Grace Moretz”. La intérprete se mostró sorprendida por tal comentario. “Wow no sabía. Pues ya hay historial”, comentó.