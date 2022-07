Demi Lovato muestra la cicatriz que le dejó un terrible accidente en su casa

Demi Lovato dejó preocupados a sus millones de seguidores luego de publicar un video en el que reveló que había sufrido un accidente en su hogar. En el corto se ve a la actriz con un pronunciado corte entre la ceja y el ojo izquierdo. La cantante, quien sorprendió a inicios de año con un nuevo look y tatuaje en la cabeza, afirmó que recibirá puntos de sutura.

¿Qué dijo Demi Lovato sobre el accidente?

Fiel a su estilo, Demi Lovato utilizó sus redes sociales para contarle a sus fanáticos lo último que le había pasado previo a su esperada conversación con Jimmy Kimmel, la cual está agendada para el jueves 14 de julio por la noche. Con bastante humor, la ex chica Disney escribió en su cuenta de TikTok: “¿Adivina quién se golpeó la cabeza con un cristal y tiene que recibir puntos de sutura antes de (el show de) ‘Kimmel’ mañana?”.

La artista no ha dado más detalles sobre lo ocurrido. No obstante, por lo que se ve en la publicación se espera que Demi explique todo lo ocurrido en la entrevista pactada, pues sus fanáticos han dejado en claro que quieren saber más del incidente.

Demi Lovato afirmó ser una persona no binaria

Previamente, Demi Lovato había recibido el cariño de muchos cibernautas al identificarse públicamente como una persona no binaria, ya que este género le permitía sentirse “auténtica y fiel” a su esencia:

“Durante el último año y medio, he estado haciendo un trabajo de sanación y autorreflexión. Y, a través de este trabajo, he tenido la revelación de que me identifico como no binaria. Siento que representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género , y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que sé que soy y todavía estoy descubriendo”.