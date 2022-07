Belinda revela que pasa hasta 3 días sin bañarse

Nadie se lo esperaba. Belinda está realizando la gira promocional de su serie de Netflix “Bienvenidos al Edén” en España. En esa línea, llamó la atención de los internautas con sus declaraciones sobre su higiene personal.

Durante una entrevista con el medio digital “Freeda”, la intérprete de “Boba niña nice” se sometió a una ronda de preguntas rápidas. En ese contexto, llamó la atención la siguiente interrogación: “¿Cuántos días has estado sin bañarte?”

“ Tres máximo, pero no me gusta estar sin ducharme ”, confesó la cantante de “Bella traición”, causando la sorpresa de todos sus fans. La entrevista se volvió rápidamente viral en TikTok. Ahora, ya tiene más de tres millones de reproducciones. Sin embargo, el debate se abrió en los comentarios. Hay quienes aplauden a Belinda y la felicitan por su sinceridad. En tanto, otros se burlaron de su “falta de higiene”.

“ ¿3 días sin bañar? Belinda no manches”, “Menos mal que a la Beli no le gusta estar sin bañarse mucho tiempo”, “Yo no aguanto sin bañarme un día y aquí mi Beli 3. No manches Beli”, “¿Cómo tres días sin bañarse? ”, fueron algunos de los mensajes del popular video en TikTok.

¿Qué dijo Belinda sobre su ruptura con Christian Nodal?

La también actriz abrió su corazón y habló sobre el final de su relación con el cantante mexicano en una entrevista a Vogue España. Belinda admitió que estaba “harta” de hablar del tema y que lamentaba haber expuesto tanto su vida privada. “ Pues claro, cien por ciento. No lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo hice ”, reveló.