Jueza rechazó pedido de Amber Heard y deberá pagar 10 millones a Johnny Depp

La moción de Amber Heard en la que solicitó anular el juicio con Johnny Depp fue denegada. La jueza Penny Azcárate desestimó el pedido y la actriz deberá indemnizar al intérprete de Jack Sparrow con US$ 10 millones.

PUEDES VER Johnny Depp evitar ir nuevamente a juicio por presuntamente atacar a empleado durante filmación

Amber Heard pedía anular veredicto por irregularidades

A principios de julio, los abogados de la intérprete de Mera en “Aquaman” presentaron una moción de 51 páginas en la que pedían a la magistrada que anulara el veredicto que le otorgaba US$ 10 millones a Johnny Depp y US$ 2 millones a Amber Heard.

Alegaron que la sentencia que dictaba de que ella había difamado al actor de “Piratas del Caribe” no había sido respaldada con suficientes pruebas durante el juicio. A su vez, denunciaron que un miembro del jurado no había sido investigado adecuadamente.

Los abogados de Amber Heard presentaron una moción de 51 páginas en la que pedían a la jueza que anulara el veredicto en favor de Johnny Depp. Foto: EFE

PUEDES VER Johnny Depp dona ganancias de venta de NFT a hospital infantil defraudado por Amber Heard

¿Un error en la identificación del jurado?

Uno de los temas que había sido discutido por la defensa de la actriz es un caso de aparente error de identidad con uno de los miembros del jurado. Según documentos judiciales, un residente del estado había recibido la citación. Sin embargo, un descendiente del hombre de 77 años, quien tiene el mismo nombre y dirección, respondió a la cita y estuvo en su lugar.

Los abogados de Amber Heard afirman que la ley de Virginia es muy estricta cuando se trata de las identidades de los integrantes del jurado y que esta posible equivocación es motivo para anular el juicio.

No obstante, no han presentado pruebas de que el hijo de 52 años, quien figura en los documentos judiciales como el miembro número 15, haya buscado deliberadamente reemplazar a su padre. La defensa de la artista argumenta que no se debe descartar dicha posibilidad.