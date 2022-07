Q’orianka Kilcher es acusada de fraude al hacerse pasar por discapacitada

Q’orianka Kilcher, quien saltó a la fama por interpretar a Pocahontas en “The New World” (El nuevo mundo, 2005) junto a Colin Farrell, se encuentra en medio de una investigación por presuntamente fingir que tenía una discapacidad.

La actriz de madre peruana fue acusada de cobrar casi US$ 97.000 por beneficios de discapacidad mientras trabajó en la tercera temporada de la serie “Yellowstone”, protagonizada por Kevin Costner y Wes Bentley.

Las denuncias contra Q’orianka Kilcher

En un comunicado emitido por el Departamento de Seguros de California, el 11 de julio, se informó que Q’orianka Kilcher había sido acusada de dos delitos graves de fraude de seguros.

En octubre de 2018, mientras actuaba en la película “Dora and the Lost City of Gold”, la actriz de 32 años afirmó que se lastimó el cuello y hombro. Sin embargo, interrumpió su tratamiento y recién al año siguiente se comunicó con la compañía de seguros y pidió atención médica. Además, argumentó que la lesión le impidió trabajar durante ese periodo, por lo que comenzó a recibir beneficios por discapacidad total temporal.

No obstante, la investigación demostró que en ese tiempo sí trabajó al actuar en “Yellowstone” y cinco días después de terminar de grabar, volvió al médico y solicitó otra indemnización por lesiones.

En total, durante 2019 y 2021, Q’orianka Kilcher recibió US$ 96,838 en su cuenta bancaria como beneficios por incapacidad temporal.

¿Qué pasará con Q’orianka Kilcher?

El abogado de Q’orianka Kilcher, Michael Becker, negó que la actriz actuará de mala fe. “Fue sincera en todo momento con sus médicos y nunca aceptó intencionalmente beneficios a los que no creía que tenía derecho”.

A pesar de esto, la actriz de “The Alienist” se entregó el 27 de mayo de 2022. Su caso se verá en la corte el 7 de agosto.