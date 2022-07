Jennifer Lopez revela que sufrió bloqueos y ataques de pánico por agotamiento y estrés

Jennifer Lopez habló sobre sus problemas mentales y el cómo una serie de ataques de pánico producidos por el estrés y agotamiento la llevaron a replantearse su estilo de vida. La cantante relató estos sucesos a través de un texto en su boletín On the JLo.

Jennifer Lopez casi no descansaba

“Hubo una época en la que dormía de tres a cinco horas cada noche. Estaba todo el día en el set y toda la noche en el estudio, y los fines de semana hacía giras promocionales y grababa videos. Tenía poco más de 20 años y me creía invencible”, contó la actriz.

Sin embargo, todos tienen un límite. Un buen día, sentada en su motorhome, Jennifer Lopez sintió que todo el cansancio y el estrés acumulado, junto con la falta de sueño, le empezaban a afectar. La cantante recordó cómo pasó de sentirse completamente normal a quedarse bloqueada cuando comenzó a pensar en todas las cosas que tenía que hacer aquel día.

Jennifer Lopez creía que era "invencible" cuando tenía 20 años. Foto: Jlo/Instagram

Su guardia de seguridad tuvo que llevarla al médico

“Estaba congelada”, redactó Jennifer Lopez sobre lo ocurrido hace varios años. “No podía ver con claridad, los síntomas físicos comenzaron a asustarme y el miedo se agravó”. En un inicio, la cantante y actriz no sabía reconocer lo que le sucedía. “Ahora sé que fue un ataque de pánico clásico provocado por el agotamiento, pero en aquel momento nunca había escuchado ese término”, reveló.

Según expresó en el escrito que mandó a sus suscriptores por correo electrónico, Jennifer Lopez se cuestionó su propia cordura hasta que un profesional de la salud la animó a replantearse su estilo de vida.

Fue su guardia de seguridad quien entró al set y la llevó al médico. Al llegar hasta allá, JLo podía hablar de nuevo. Sin embargo, se encontraba totalmente aterrorizada. “Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca. Me dijo: ‘No, no estás loca... necesitas dormir de siete a nueve horas cada noche, no bebas cafeína y asegúrate de hacer ejercicio si vas a tener este ritmo de trabajo’”, relató.