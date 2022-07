Florence Pugh se defiende de quienes critican su cuerpo: “Me he reconciliado con esos complejos”

¡Fuerte y claro! Florence Pugh, conocida actriz inglesa por protagonizar la película “Viuda negra”, no se quedó callada luego de que cierto grupo de cibernautas la criticara por cómo lució en un reciente evento de la firma de moda Valentino. En este extenso texto, la celebridad compartió una reflexión para aquellos todavía critican los cuerpos ajenos.

Florence Pugh superó sus complejos de la adolescencia

A través de su cuenta de Instagram, Florence Pugh reveló que era consciente de todo lo que se venía diciendo sobre ella tras usar vestido traslúcido para un importante evento de moda. “Lo que ha sido interesante de ver y presenciar es lo fácil que es para los hombres destruir de arriba a abajo el cuerpo de una mujer, públicamente, orgullosos de ello, para que cualquiera pueda verlo. ¿Cómo lo hacen incluso cuando tienen puestos sus títulos, sus trabajos y sus correos electrónicos en su biografía?”, fueron las primeras declaraciones de la actriz.

La artista sorprendió al señalar que todos los comentarios negativos hacia su cuerpo no le eran relevantes, ya que se sentía orgullosa de haber superado por su propia cuenta todos los prejuicios que cargaba desde la adolescencia: “Afortunadamente, yo me he reconciliado con esos complejos de mi cuerpo que me hacen ser yo. Estoy feliz de los ‘defectos’ que no soportaba mirar cuando tenía 14 años”.

Así lucía Florence Pugh en la ceremonia de Valentino. Foto: Instagram

Florence Pugh: “Eres tú quien no tiene ni idea de la vida. Madura”

Más adelante, Florence Pugh recordó que sus orígenes son el motivo de su fortaleza y decisión de encarar a los haters. “He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis pechos y no le tengo miedo. (...) Estoy muy agradecida de haber crecido en un hogar con mujeres muy fuertes, poderosas y con curvas. Nos criamos para encontrar poder en cada pliegue de nuestros cuerpos”, escribió.

Finalmente, la protagonista de “Midsommar” mandó un mensaje a aquellos que todavía piensan que es normal hablar de los cuerpos de los demás: “Si abusar públicamente de las mujeres, en voz alta, en 2022, es tan fácil para ti, entonces la respuesta es que eres tú quien no tiene ni idea de la vida. Madura. Respeta a la gente. Respeta los cuerpos. Respeta a todas las mujeres. Respeta a los humanos. Y la vida te será mucho más fácil, lo prometo”.