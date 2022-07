Danna Paola elogia la presentación de la peruana Nicole Favre en los MTV MIAW 2022

La cantante Nicole Favre está logrando crecer en su carrera a pasos agigantados. El domingo 10 de julio se llevó a cabo los premios MTV Millenial Awards 2022, en los que la peruana fue la encargada de cerrar el evento con una presentación. Pero lo que más llamó la atención fue la cercanía que tuvo con Danna Paola.

La joven de 24 años ya se ha codeado con figuras como Danny Ocean y Joey Montana. Ahora, se lució al lado de intérprete de “Mala fama”. “Mi b @nickifav. Rompimos”, escribió Danna Paola en una de sus historias de Instagram, en la que luce abrazada junto a Nicole Favre.

Nicole Favre cantó junto a la banda mexicana de rock Moderatto uno de los temas más icónicos de la serie Rebelde, “Ser o parecer”, como homenaje a la también agrupación que marcó la cultura pop latina a mediados de los 2000. Asimismo, dentro del mismo número, Danna Paola cantó el tema “Solo quédate en silencio”.

Nicole Favre y Danna Paola cantaron junto a la banda de rock Moderatto. Foto: Danna Paola/Instagram

Nicole Favre: el inicio de su carrera tras viralizarse su cover de “Me rehúso”

La cantante Nicole Favre supo utilizar las redes sociales como herramienta para empezar a abrirse paso en su carrera artística. El éxito llegó tras realizar el cover de la canción “Me rehúso” de Danny Ocean en 2017. En 2020 recibió la propuesta que cambiaría su vida, la disquera Universal le ofreció grabar sus primeros temas.

Asimismo, también forma parte del álbum navideño más importante en México, Eterna Navidad: Celebremos, que cuenta con artistas de talla internacional como Danna Paola, Juanes, Alejandro Fernández, Paty Cantú, Kurt, Morat, entre otros.

Nicole Favre y Joey Montana estrenaron el videoclip de “Repítelo” el 17 de febrero. Foto: Nicole Favre/Instagram

Nicole Favre y su pasión por la música

En 2020, Nicole Favre conversó con La República y contó su pasión por la música inicia “desde que tiene uso de razón”. “Mi papá me hacía dormir cantándome canciones de Elvis Presley. Es algo que me apasiona, no puedo explicar el amor que siento por hacer una canción, para mí es lo mejor del mundo”.

La cantante peruana lanzó su primer disco bajo la firma de Universal Music. Foto: Nicole Favre/Instagram