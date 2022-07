Leonardo DiCaprio tenía mal olor de joven, según su excompañera Miriam Margolyes

Leonardo DiCaprio ha demostrado ser uno de los mejores actores de su generación con una larga lista de exitosas películas. Su gran talento para el arte le ha permitido ganarse el cariño y aprecio de los cineastas de todo el mundo, así como del público en general, quienes lo respaldan en todo lo que hace.

Sin embargo, no todo es positivo en su carrera dentro del mundo del entretenimiento, pues los últimos comentarios que dio Miriam Margolyes sobre él han cambiado la perspectiva del artista en cuanto a su higiene personal. ¿Qué comentó la actriz?

Miriam Margolyes habla de su experiencia con Leonardo DiCaprio

Ambos actores fueron los protagonistas del film llamado “Romeo y Julieta”, el cual acaparó inmediatamente la atención de los fanáticos debido a la gran química que existía entre los intérpretes. Pese a ello, no todo fue perfecto.

Durante una entrevista para el programa “This morning”, Miriam Margolyes dijo que mientras grababan el largometraje, percibió un mal olor proveniente de Leonardo DiCaprio. Además, aclaró que esto también se debía a que sudaban mucho por las escenas y el clima en el set de rodaje.

Leonardo DiCaprio y Miriam Margolyes protagonizaron la película "Romeo y Julieta" en 1996. Foto: Fox

“ Estaba un poco maloliente porque hacía mucho calor en México. (....) él era muy joven en ese momento. No se hacen fragantes”, expresó.

Leonardo DiCaprio reescribió 15 veces una escena de “Don’t look up”

Adam McKay comentó para Vanity Fair que DiCaprio fue coguionista de la película e incluso reescribió más de una vez varios de los diálogos más importantes de su personaje. De esta forma, reveló que el actor fue muy minucioso con sus escenas, especialmente en la que tiene un colapso nervioso.

Leonardo DiCaprio dio vida al Dr. Randall Mindy en No mires arriba. Foto: Netflix