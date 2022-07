¿Quién es Aitana, cuánto mide y por qué comparan su altura con la de Evaluna Montaner?

Aitana y Evaluna Montaner han demostrado tener una buena conexión en la pantalla chica desde que ambas empezaron a trabajar en un reality de talento de Antena 3 de España. Sin embargo, los seguidores de las cantantes han notado un peculiar detalle, el cual se ha vuelto en una de las cualidades que las dos comparten.

La española no solo ha cautivado a sus fans con sus temas musicales y colaboraciones con la hija de Ricardo Montaner. De acuerdo, a la intérprete de “Mon amour”, la venezolana es una artista completa y aseguró sentir admiración por ella, ya que, además de cantar, también actúa, por lo que decidió proponerla como su asesora en el programa “La voz kids”.

¿Quién es Aitana?

Aitana Ocaña Morales, más conocida como Aitana, tiene 23 años y es natural de Barcelona, España. Actualmente reside en Madrid. En 2022, la joven debutó como actriz en la serie “La última” de la plataforma Disney +. Además, anunció su primer papel protagónico en la cinta “Tras la pared” en Netflix.

Aitana inició su carrera musical tras participar en "Operación triunfo". Foto: Aitana/Instagram

En la industrial musical, Aitana se volvió famosa luego de concursar en la novena temporada de “Operación triunfo”, en 2017, producción en la que ocupó el segundo puesto del reality. Asimismo, su participación la llevó a ser parte del grupo de candidatos para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2018.

Cantantes comparten roles en “La voz kids España”

La amistad entre las intérpretes nació en la música e incluso llegaron a cantar el tema “Aunque no sea conmigo”. Según la esposa de Camilo, la propuesta la recibió a través de un mensaje directo de Instagram y, tras consultarlo con su pareja y hermanos, aceptó. No obstante, la oportunidad de trabajar juntas no terminó ahí, sino que meses después la llamaron para colaborar en el equipo de Aitana en “La voz kids España”.

Aitana presentó a Evaluna Montaner como la asesora de su equipo de "La voz kids". Foto: Aitana/Instagram

La catalana presentó a su amiga mediante sus redes sociales. “Hoy, 2 de julio, empiezan #LaVozKidsBatallas. Vais a flipar con el talento de mi equipo y no podía contar con mejor apoyo. Evaluna, un honor compartir esto contigo y con el resto de asesores (Luis Fonsi, Lola Índigo y Antonio Orozco). Vamos, equipo”, escribió.

Por otro lado, Evaluna Montaner publicó una fotografía con Aitana, en la cual le agradeció por esta nueva oportunidad. “Esta hermosura me invitó a acompañarla en ‘La voz kids’. Más que agradecida, Aitana. Te quiero”, comentó.

Evaluna Montaner agradecida con Aitana por ser parte de "La voz kids". Foto: Evaluna Montaner/Instagram

¿Por qué comparan la estatura de Aitana con la de Evaluna Montaner?