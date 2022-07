Janet Barboza sobre Paolo y Alondra: “Él quería un bebé y ella casarse”

¡Fuego! Janet Barboza causó revuelo en la última edición de “América hoy”. La ‘Reina de las movidas’ sacó a la luz uno de los supuestos motivos detrás del tan sonado alejamiento entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró.

La modelo y el futbolista no han sido captados juntos desde hace ya varios meses, incluso, l a ex chica reality decidió no asistir a la fiesta de cumpleaños de doña Peta , la madre del futbolista, pese a que es conocido que mantienen una relación muy cercana.

¿Qué dijo Janet Barboza?

Janet Barboza confesó en el magazine de América TV que el delantero y la influencer habrían acordado tener un bebé antes de la supuesta ruptura sentimental. “ Paolo quería tener un bebé con Alondra y ella aceptó, siempre y cuando primero se casen. Eso es lo que me contó una persona muy allegada a ellos ”, declaró Janet Barboza, lo que dejó asombrados a todos en el set.

Según la ‘Rulitos’, la información habría salido de parte de uno de los mejores amigos de Paolo. Sin embargo, sus compañeros de conducción se mostraron en contra de estas revelaciones.

“ Yo creo que no debió contarlo en televisión ”, dijo Christian Domínguez. Mientras que Ethel Pozo añadió que “e so es algo muy íntimo que solo los dos podrían confirmar”.