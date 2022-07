La pareja conformada por Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler se hizo presente en un concierto de ópera realizado en el Teatro Real de Madrid, donde se exhibió la obra “Nabucco”, de Giuseppe Verdi. Ambos personajes fueron abordados por una reportera de Europa Press, quien le preguntó a Preysler si es que ella desmiente los rumores de separación entre ella y el Premio Nobel de Literatura. “Sí, sí”, respondió la socialite española nacida en Filipinas y madre de Enrique Iglesias. No obstante, cuando se le consultó si es que hubo algún conflicto en la relación, ella se negó a contestar.

Como se sabe, el escritor peruano y la exesposa de Julio Iglesias se encuentran en una relación desde junio de 2015, cuando el también columnista decidió divorciarse de su entonces esposa, Patricia Llosa, con quien había cumplido 50 años de matrimonio días antes del anuncio de su separación. El vínculo que tiene Vargas con los hijos de su pareja es excelente, e incluso Tamara Falcó, la hija menor de Preysler, lo llama “Tito Mario”. Los rumores de una posible ruptura han hecho que salten las alarmas dentro de la familia.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler descartaron estar separados. Foto: AFP

Vargas Llosa desmintió separación previamente

Semanas atrás, el laureado escritor peruano tuvo comunicación con la revista española “¡Hola!”, en la que expresó que son falsos los rumores de un posible alejamiento de su actual pareja. “Desmiento categóricamente que Isabel y yo vivamos separados. No hay crisis ni nada. Es totalmente falso”, precisó el también ex candidato presidencial del Perú. Las probabilidades de una separación se comentaron debido a que, según el mencionado medio, Vargas Llosa ha estado acudiendo de manera frecuente a su departamento de soltero. No obstante, es importante mencionar que en dicho lugar también funciona su biblioteca.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa en la presentación de “La mirada quieta", de Pérez Galdós. Foto: ¡Hola!

Mario e Isabel juntos en Ibiza

El personaje conservador ha aprovechado los últimos días para veranear en Ibiza junto con Isabel Preysler y Tamara Falcó. Los tres fueron captados agarrándose de la mano y, al darse cuenta, posaron naturalmente para los paparazzi, sin mostrar algún signo de incomodidad. Dicho viaje tuvo como objetivo rendir homenaje a Gisela Rich, quien fue un ícono de dicha isla española.