Karol G revela por qué Shakira no quiso grabar una canción con ella

Shakira se ve envuelta en una nueva polémica. Y es que la intérprete de “Waka waka” no quiso grabar una canción al lado a Karol G, su compatriota. Esto sucedió a pesar del acercamiento que tuvo la artista urbana para lanzar un tema en conjunto.

Karol G comenta lo que realmente sucedió con Shakira

En una entrevista para el canal de YouTube MoluscoTV, Karol G contó por qué la expareja de Gerard Piqué no grabó con ella. Según lo explicado por la ‘Bichota’, en su canción “Punto g” se menciona a Shakira. Por esto, pensó que sería una buena oportunidad para grabar con la intérprete de “Te felicito”.

“No estoy diciendo que estoy a su nivel, pero Daddy Yankee nos enseñó que los artistas más grandes también les dan la oportunidad a nuevos artistas porque es lo que viene; entonces, no me dio susto tocar la puerta”, comentó la artista urbana.

Lamentablemente, la colaboración entre las intérpretes colombianas no pudo realizarse. Aún así, Karol G aseguró que no fue un rechazo directo de Shakira. La ‘Bichota’ le mostró al equipo de la intérprete de “La tortura” la canción; no obstante, los productores de la barranquillera fueron finalmente los que no aceptaron la propuesta.

Karol G reveló en "MoluscoTV" las razones por las que no logró hacer una colaboración con Shakira. Foto: Kevin Winter

La ‘Bichota’ no descarta una colaboración Shakira en el futuro

Karol G se mostró positiva sobre una posible cooperación con Shakira en el futuro. “Si el día de mañana yo tengo otra canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta”, comentó la intérprete de “Mi cama”.

Agregó que no estaba molesta o que tuviera sentimientos negativos en contra de Shakira. “Han sido más lo que han armado y lo que han creado que lo que yo conté”, precisó al hacer referencia a los rumores que surgieron en algunos medios de comunicación por este tema.