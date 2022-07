Andrés García terminó con la frente abierta tras sufrir fuerte caída

El recordado galán de telenovelas Andrés García alarmó a todos sus seguidores al sufrir un aparatoso accidente, en el cual se rompió la frente y terminó con una sutura en la cabeza. En su canal de YouTube, el primer actor mexicano se mostró decaído y con evidente desaliento acerca de su salud.

Desde hace un tiempo, el artista ha pasado por muchos altibajos anímicamente. Al respecto, seguró que es producto de su cansancio y debilidad.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevó mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más”, sostuvo en el clip que publicó en dicha plataforma.

¿Qué dijo Andrés García tras sufrir el accidente?

Andrés García se mostró bastante pesimista en cuanto a su salud y consideró que no podrá reponerse por completo, como lo ha hecho en otras oportunidades.

“Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final, no sé, capaz y me voy (...). Así es, amigos. Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano. Esperemos que salgamos, gracias al doctor Chava, adelante de todo esto”, comentó el artista de 81 años.

Esposa de Andrés García le da ánimos tras fuerte accidente

Ante las fuertes declaraciones del actor, su esposa trató de darle aliento para que pueda recuperarse satisfactoriamente: “Te vas a poner bien, Andrés. Hay que saber adaptarse a los pasos de la vida, lo de irte solo lo dispone Dios, ahorita te vas a reponer”, afirmó.