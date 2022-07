La vez que Kim Kardashian regañó a su hermana Kourtney por maltratar a su niñera

Kim Kardashian y todos los miembros de su familia son conocidos por incursionar en polémicos realitys en los que comparten los detalles de su día a día. Además de las lujosas casas y experiencias que comparten en el programa, las hermanas también han protagonizado distintos escándalos y peleas.

Una de las discusiones más fuertes se dio cuando Kim acusó a Kourtney de haberse excedido al hacer un llamado de atención a la niñera que ambas habían contratado para sus menores hijos. Revive el intenso momento en esta nota.

¿Qué pasó entre Kim y Kourtney Kardashian?

En la temporada 20 de “Keeping up with the Kardashians”, Kim y Kourtney Kardashian volvieron a discutir por temas relacionados con su reality. En esta ocasión, la dueña de “Skims” le dijo a la hija mayor de la familia que la niñera contratada por ambas se había quejado de ella. Según la nana, la dueña de “Poosh” la había humillado al alzarle la voz frente a todos.

“Dijo que se sentía tan degradada por ti y que empezaste a gritarle. (...) Ni siquiera puedes mantener una niñera”, dijo la madre de North West. Estas palabras hicieron enojar a Kourtney, a tal punto que, antes de retirarse de la mesa, encaró a su hermana y le respondió: “Honestamente, la forma en que estás hablando es salvaje. Sigues proyectando todas tus tonterías sobre mí”.

Las Kardashian se fueron a los golpes en una pelea pasada

Dos temporadas antes, Kim y Kourtney Kardashian sorprendieron a sus millones de fanáticos al irse a los golpes después de discutir por la “ética laboral” que la mayor del clan tenía al momento de grabar para el reality de ambas. Durante la discusión, la esposa de Travis Barker dijo:

“¿Crees que quiero estar en este ambiente negativo con ustedes todos los días? Es como una tortura. Todos los días tienen esa misma pésima actitud. (...) No entiendo por qué juzgan tanto las maneras en las cuales cada una decide vivir su vida. Deberían aceptar lo que cada una desea hacer. Este no es un ambiente positivo, ellas son muy críticas conmigo. He llegado a un punto en el que no puedo tolerarlo más”.

