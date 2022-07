Estrellas de Hollywood que participaron en el ritual de la ayahuasca en Perú

La ayahuasca es una bebida indígena originaria del Amazonas que es elaborada con diferentes plantas y utilizada en rituales por su efecto alucinógeno. La popularidad de esta ‘bebida mágica’ ha alcanzado el mundo de Hollywood, de manera que muchos famosos han experimentado con esta medicina tradicional. En esta nota te contamos lo que dijeron los artistas al recordar ese episodio que marcó sus vidas.

¿Qué famosos participaron en el ritual de la ayahuasca en Perú?

Michelle Rodríguez

Michelle Rodríguez, actriz de “Rápidos y furiosos”, contó que cuando hizo el ritual de la ayahuasca recordó la muerte de su compañero del elenco, el actor Paul Walker. “Mi viaje de ayahuasca me hizo sentir triste… por el hecho de que él me dejó aquí… No era tanto tristeza porque se fue, sino más bien celos porque se haya ido primero”, expresó.

Michelle Rodríguez. Foto: Instagram / Michelle Rodríguez

Olivia Newton-John

La actriz Olivia Newton-John viajó a la selva peruana con su esposo, John Estaerling, donde un curandero los invitó a experimentar con la vegetación. “Realicé el ritual de la ayahuasca y compartí unos días con los indios. Son todos gente maravillosa. Perú es una tierra encantadora”, dijo la estrella de la película “Grease”.

Zachary Quinto

Zachary Quinto, actor de “Star Trek”, vino al Perú, donde también fue parte de una ceremonia de ayahuasca. “Si vas con mente abierta, creo que puede ser muy sanador. Creo que es una medicina, no creo que sea una droga. La ayahuasca, física y emocionalmente, tiene el poder de sanar. Y lo experimenté de muchas maneras”, reveló en una entrevista para la revista Details.

Pedro Capó

No solo estrellas de Hollywood han vivido esta singular experiencia. El cantante puertorriqueño Pedro Capó contó que a los 19 años llegó al Perú con un amigo suyo, quien lo introdujo a la medicina de la ayahuasca. Ahora, el cantante asegura que su éxito musical es gracias a la ‘bebida mágica’.

“Estuve 15 días en la selva. Fue una experiencia que cambió mi vida para bien. Le atribuyo a la medicina de la ayahuasca el proceso de mi salud emocional, espiritual, físico, y hasta mi éxito en la música… Ha sido fuente de inspiración para mis canciones.”, sostuvo.

Pedro Capó. Foto: Instagram

¿Qué famosos probaron ayahuasca en otros países?

También existen famosos que probaron ayahuasca fuera del Perú debido a que el brebaje se encuentra en otros países, como Costa Rica, Brasil y más. Estas son las experiencias de algunos de ellos:

Will Smith

Por su parte, el actor Will Smith mencionó que vivió una terrible experiencia cuando probó la ayahuasca. En una entrevista con David Letterman, el protagonista de “Soy leyenda” afirmó que “fue la experiencia psicológica más infernal” de su vida, pues se vio sin dinero y con la carrera artística arruinada.

“Bebí… y estoy bebiendo sentado allí, y de repente es como si empezara a ver todo mi dinero volando, y mi casa se estaba yendo, y mi carrera se estaba yendo, y estaba tratando de agarrar mi dinero, y mi carrera y toda mi vida se estaban destruyendo”, dijo Smith.

Megan Fox

La actriz Megan Fox fue a Costa Rica a tomar ayahuasca en un entorno adecuado con gente indígena. “Yo pensaba que iba a ser como un glamping, una especie de experiencia de cinco estrellas, pero llegas ahí y realmente estás en el medio de la selva”, dijo la protagonista de “Transformers”.

Lindsay Lohan

La actriz Lindsay Lohan contó que la bebida amazónica le cambió la vida e incluso la ayudó a superar el estrés y la pérdida de un hijo. “Fue muy fuerte para mí. Vi pasar mi vida entera y tuve que soltar todo lo oscuro de mi pasado a lo que me aferraba. Desde entonces me siento diferente. Ahora soy libre y fresca”, reveló.

Sting (vocalista de The Police)

Sting, vocalista del grupo The Police, viajó con su esposa a la selva de Brasil y esto fue lo que recordó de su experiencia con la ayahuasca: “Cada hoja, cada flor, cada insecto me llamaba. Era una sensación de estar conectado que me fascinó”.