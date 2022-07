Will Smith casi destruye la relación con su hijo Jaden por una película

Will Smith pasó en un abrir y cerrar de ojo de la gloria al terror en una sola noche. Durante la gala de los Premios Oscar 2022, atacó de forma física al comediante Chris Rock en plena transmisión en vivo y posteriormente fue vetado por la Academia por 10 años. Sin embargo, esta no es la primera polémica que ocurre en la vida del famoso actor.

El hombre que dio vida a la histórica serie “El príncipe del rap en Bel-Air” ha tenido más de un momento controversial en su vida más allá de las pantallas. Justamente, fue 2013 uno de sus peores años, ya que su vida profesional caló en la privada y estuvo a punto de perder total relación con su hijo.

Will Smith, Jada Pinkett y sus hijos. Foto: AFP

Jaden Smith es un actor y rapero estadounidense que comenzó su carrera artística desde muy chico. En 2010 protagonizó “Karate Kid” y dio el gran salto a la fama, pero su siguiente película fue un fracaso y se alejó varios años del mundo del cine. En este largometraje titulado “After Earth” actuó junto con su padre.

Esta cinta estuvo dirigida por M. Night Shyamalan y recaudó una cifra de 243 millones de dólares; invirtieron 130 millones de dólares. Pero la crítica la hizo pedazos y la calificaron de decepción total. Will Smith dijo que preparó a su hijo para todo en Hollywood, pero los comentarios fueron muy despiadados y no lo soportó.

En una entrevista del 2015 con Esquire, el popular Agente J de “Hombres de negro” dio a conocer que dicha película fue el “fracaso más doloroso” de su vida. Tanta fue la repercusión en su hijo que este pidió ese mismo año la emancipación de sus padres, es decir, liberarse de ellos.

“Con 15 años, cuando Jaden pidió ser un menor emancipado, mi corazón se destrozó. Finalmente decidió no hacerlo, pero apesta sentir que has hecho daño a tus hijos… Nunca lo hablamos, pero sé que se sintió traicionado. Se sintió engañado y perdió la confianza en mi liderazgo”, sostuvo Will.

El actor Will Smith abofetea al cómico Chris Rock en la ceremonia de los Oscar. Foto: captura

Jaden Smith finalmente cambió de decisión y no requirió la emancipación y pudo reestablecer la relación con sus padres poco a poco. En 2018 reapareció con la cinta “Skate Kitchen” y en 2020 protagonizó “Life in a year”. Su padre, Will, por su parte, se alejó totalmente de la vida público tras el bochornoso incidente protagonizado en los Oscar.