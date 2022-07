Marc Anthony siempre dará que hablar por sus temas movidos y su ‘swing’ inigualable, y sus fanáticos siempre están pendientes de su carrera y de su vida personal, inclusive sobre lo que sucede con algunos familiares suyos. En los últimos días se supo que la descendiente menor del sonero y de Jennifer López, Emme Muñiz, ha decidido identificarse con género no binario. Sin embargo, ¿qué ocurre con la hija mayor del protagonista de “El cantante”?

El interprete de "Vivir mi vida" brindará concierto gratuito en su cuenta de YouTube. Foto: Instagram Marc Anthony

Arianna Muñiz es la descendiente mayor del intérprete de “Te conozco bien”. Es hija de la expolicía de Nueva York Debbie Rosado y hoy se encuentra viviendo alejada de las luces y los reflectores con un perfil bajo

PUEDES VER: Jennifer Lopez habla de lo difícil que fue divorciarse de Marc Anthony

La única hija que no fue al cumpleaños de Marc

La joven y el sonero mantienen una buena relación; no obstante, ella no se presentó en las celebraciones del cumpleaños 50 del artista con el fin de preservar su intimidad y privacidad. Arianna Muñiz tiene 28 años y nació un 29 de junio de 1994. Ella ha aparecido con Marc en otros eventos, aunque no de manera constante, y no tiene perfiles en redes sociales, como Instagram y Tiktok, al menos no de manera pública.

La hija del actual soberano de la salsa se ha criado casi desde el inicio de su vida con su madre, Debbie, aunque mantiene contacto y comunicación con su progenitor, con el que no vivió nunca debido a la temprana separación entre él y su madre. La anterior pareja del cantante de “Vivir mi vida”, Shannon de Lima, solo le lleva cinco años y ha desarrollado una estrecha amistad con Arianna, e incluso la ha saludado una vez públicamente por su cumpleaños.