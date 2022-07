Eugenio Derbez confiesa por qué no puede perdonar a Victoria Ruffo: “Tengo mucho rencor”

Hace unos años, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo eran una de las parejas más afamadas del espectáculo internacional, por ello, cuando se separaron, protagonizaron uno de los divorcios más polémicos de la farándula mexicana, lo que los llevó hasta el juzgado.

Fruto de ese matrimonio nació José Eduardo Derbez, quien siguió el camino de sus padres y también es actor.

Sin embargo, luego de mucho tiempo, todavía se ve lejana una posible reconciliación entre los artistas. El reconocido histrión de la TV habló sobre las razones que lo han mantenido alejado de la estrella de las telenovelas.

¿Por qué Eugenio Derbez no puede perdonar a Victoria Ruffo?

Como se recuerda, tras su sonada separación, Eugenio Derbez y la protagonista de “La madrastra” enfrentaron un proceso legal por la custodia de su hijo.

Recientemente, el actor y productor de TV, que acaba de presentar su película “El valet”, estuvo como invitado en “La mesa caliente”, donde fue consultado sobre su relación actual con Victoria Ruffo y reveló que aún se mantienen alejados.

“Te voy a ser sincero, una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor muy adentro que no es fácil olvidarlo”, confesó.

“Yo me enteré de que estudió piano, me enteré de que estudió kárate, a través de las revistas de chismes, y eso para mí fue muy doloroso, y es por eso que sí reconozco que tengo mucho rencor, porque me perdí toda la infancia de mi hijo” , añadió.

Eugenio Derbez pudo acercarse más a su hijo en las grabaciones de su serie “De viaje con los Derbez”

“El tener que platicar y convivir y hablar de esas cosas de repente a cámara sí ayuda, porque en la vida real, cuando estamos juntos, queremos pasárnosla bien y no tocamos esos temas, hablamos de cosas padres y de repente ahí ha sido como que: ‘Oigan, hablen alguna cosa que tengan ahí atorada’, y la hablamos. Entonces ha funcionado bastante bien como terapia”, comentó.