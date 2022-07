Amber Heard es acusada de traficar animales por la justicia australiana

Amber Heard sigue en el ojo de la tormenta tras perder el juicio contra su expareja Johnny Depp, en uno de los casos más sonados de los últimos tiempos. Sin embargo, la conocida actriz parece seguir de problema en problema, y en los últimos días se conoció que tiene una denuncia del Gobierno de Australia por “tráfico de animales”.

En 2015, la popular ‘Mera’ de Aquaman y el protagonista del “Piratas del Caribe” llevaban algunos meses de casados; y los dos viajaron al país australiano, donde iban a grabar la secuela de aquel largometraje. La modelo de 36 años llevó consigo a sus dos perros Boo y Pisto , ambos de raza Yorkshire Terrier.

Amber Heard asegura que popularidad de Johnny Depp influyó en veredicto del jurado. Foto: composición/ AFP

El problema fue que no lo hizo con la reglamentación adecuada, según dio a conocer el portal ET Online. Todo parece indicar que sus mascotas no estaban declaradas, no pasaron por la Aduana y no cumplieron la respectiva cuarentena de 10 días establecidas por el Gobierno del país que los recibió.

En un principio, el asunto quedó archivado, pero hace poco volvió a abrirse y las autoridades locales investigan a Amber Heard, quien podría recibir una condena de hasta 14 años por aparentemente hacer pasar a dos animales ilegalmente.

La controversial artista ha sido doblemente acusada de importación ilegal de animales, por cada perro. Así, la justicia australiana viene reuniendo información y declaraciones de testigos; es decir, evidencia suficiente para condenarla. Cabe mencionar que ella y Deep grabaron un video en el 2016 pidiendo perdón por lo hecho y dijeron que no conocían las normas del país .

Amber Heard y Johnny Depp durante el juicio llevado a cabo entre abril y junio. Foto: AFP

De esta manera, la vida de Amber Heard vuelve a complicarse, pues recordemos que también debe pagarle 10.35 millones de reparación civil a Johnny Depp por el juicio perdido.