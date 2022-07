Celebridades internacionales que se han declarado de género no binario

El Mes del Orgullo LGBTIQ+ ha dado por terminado y ha traído consigo, como cada año, la visibilización de las personas homosexuales, transexuales, lesbianas, intersexuales, de género no binario, etc. Sin embargo, hay quienes aún no están familiarizados con este último término ni conocen su significado. Por eso, aquí te contamos cuál es su concepto y qué personas del entretenimiento internacional se identifican con el mismo y lo han expresado abiertamente.

Se han mostrado ante el mundo tal como son y han expuesto su forma de vida y dado a conocer con qué pronombres neutros quieren que se dirijan hacia ellos.

¿Qué significa ser de género no binario?

Una respuesta sencilla para entender esté término es saber que las personas con una identidad fuera del binarismo (género masculino y género femenino) no se perciben exclusivamente como hombres o como mujeres.

Esto quiere decir que, en algunas ocasiones, se pueden identificar con un género en particular sin dejar de sentirse en parte identificadas con el género opuesto. También pueden identificarse con un tercer género, al mismo tiempo que con dos o tres.

Aquí la lista de algunos famosos que se han proclamado como no binarios.

Emme Muñiz

A fines de junio, Jennifer Lopez reveló que su descendiente, Emme Muñiz, fruto de su relación con el salsero Marc Anthony, es de género no binario.

“‘Elle’ está muy, muy ocupade, tiene la agenda llena... ‘Elle’ vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos”, dijo la intérprete de “On the floor” en medio de un concierto en Los Ángeles.

Jennifer Lopez y Emme Muñiz performando en el escenario. Foto: JLO/Instagram

Emme Muñiz es cantante y tiene 14 años de edad. Se presentó en un escenario por primera vez en el Super Bowl de 2020 junto a su madre y Shakira.

“La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este; y le pido que cante conmigo todo el tiempo, y no lo hace. Así es que esta es una ocasión muy especial”, dijo Jennifer Lopez refiriéndose a Emme.

S. Affleck

El 30 de junio de 2022, dos días después de que Emme Muñiz se declarase identificada como persona de género no binario, S. Affleck, descendiente de Ben Affleck y Jennifer Garner, dio a conocer que se autopercibía con esta identidad de género.

S. Affleck ha desarrollado una cálida amistad con Muñiz, ya que, en los últimos tiempos, sus padres se han mantenido cercanos. Se conoce que utilizan pronombres neutros para nombres (’elle’).

Seraphine Affleck y Emme Muñiz son muy amigas. Foto: Backgird

Tanto Affleck como Muñiz tienen un estilo de vestimenta similar. Utilizan prendas que pueden ser usadas por varones y mujeres, un poco holgadas, lo cual demuestra que tienen los mismos gustos y que su imagen y personalidad congenian muy bien.

Elliot Page

Una de las revelaciones que dio mucho que hablar y que ha servido como inspiración para miles de personas. La celebridad de “The umbrella academy” y “Juno” se declaró homosexual en 2014 cuando en una conferencia se refirió a la lucha de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Meses más tarde, contrajo matrimonio con una mujer.

No obstante, no fue hasta finales de 2020 que anunció su proceso de cambio de género. Un año más tarde, en diciembre de 2021, por medio de un en extenso comunicado, reveló que se percibía como un hombre trans, no binario y queer.

En diciembre del año pasado, el actor expresó a través de su Instagram que se identificaba como transgénero. Foto: Elliot Page/Instagram

Tras el acontecimiento, concedió una entrevista a la revista TIME en la que dijo que esperaba que su presencia en el colectivo LGBTIQ+ le permitiera defender sus derechos desde su acomodada situación.

“Mi situación privilegiada me permitió tener los recursos para enfrentarme a todo esto y estar donde estoy hoy. Quiero usar este privilegio y esta plataforma para ayudar de la forma que pueda”, declaró.

En los últimos meses, Elliot Page ha compartido varias imágenes en sus redes sociales y se ha presentado en importantes entregas de premios luciendo su nuevo aspecto, el mismo que le brinda mucha satisfacción.

Demi Lovato

Demi Lovato es una de los personajes que ha actuado como portavoz de las identidades de género. Hace algún tiempo, confesó que llevaba años haciendo un trabajo para sí misma. Con base en ello, se dio cuenta de que se identificaba como género no binario, ya que le permitía sentirse “más auténtica y fiel”.

“Durante el último año y medio, he estado haciendo un trabajo de sanación y autorreflexión. Y, a través de este trabajo, he tenido la revelación de que me identifico como no binaria . Siento que representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género, y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que sé que soy y todavía estoy descubriendo”.

Demi Lovato lidia hasta el día de hoy con trastornos alimenticios. Foto: Demi Lovato/Facebook

Del mismo modo, la cantautora de “Give your heart a break” relató que esperaba que su revelación ayudara a otras personas a encontrarse. Por ello, dijo que estaría más que contenta de utilizar los pronombres ‘elle’ y ‘elles’ (‘they’ y ‘them’ en inglés).

Cara Delevingne

Cara Delevingne declaró ser abiertamente bisexual en 2015; sin embargo, con el paso del tiempo, reconoció haber podido explorar su sexualidad, por lo que ahora se define como una persona pansexual —dícese de quienes se sienten atraídos hacia otras personas sin importar su género, además de considerarse de género fluido—.

En 2019, una entrevista para la revista Marie Claire, se sinceró sobre su sexualidad. “Todo el concepto de género se analiza en términos inamovibles. Me gustaría poder dinamitar esas ideas preconcebidas. Yo no considero que me identifique con un género no binario, pero me siento tan hombre como me siento mujer”, explicó.

Cara Delevigne se casó con la actriz Ashley Benson en 2019. Foto: Instagram

Sam Smith

Sam Smith, autor de éxitos como “Stay with me”, dio a conocer a sus seguidores de Instagram, por medio de un video publicado en marzo de 2000, que no se identificaba con el género masculino ni femenino.

“No soy masculino ni femenino, fluyo en una posición que está entre los dos extremos. A veces pienso como una mujer y por eso siempre he vivido una pequeña guerra entre mi cuerpo y mi mente”, expresó.

Aprovechó su pronunciamiento para agradecer a Lady Gaga por haber sido la artista que lo impulsó a abrazar su verdadera identidad.

“Tenía 15 años cuando salió su disco ‘The fame’ y me obsesioné con ella. Era como si me hubiera dado permiso para ser yo mismx y para estar orgulloso de mi ser. Fue una forma de expresión y también de protección”, dijo en otro momento.