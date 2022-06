Tom Hiddleston y su novia Zawe Ashton se encuentran muy entusiasmados debido a que ya están a la espera de su primer bebé. Así se dio a conocer mediante una reciente edición de la revista Vogue, en la que la actriz protagonizó una sesión de fotos con la que luce su pancita de embarazada.

En la citada publicación, se aprecia a la joven con un elegante y largo vestido color piel, adornado con piedras brillantes y los hombros descubiertos.

Sabina Bilenko Couture, la diseñadora encargada, declaró a Vogue sobre la pareja de Tom Hiddleston: “Fue un privilegio trabajar en este vestido para Zawe. Es una actriz tan increíble y la forma en que lleva un look en la alfombra roja no tiene comparación”.

Zawe Ashton, novia de Tom Hiddleston. Foto: Vogue

Cabe precisar que la revista estadounidense también difundió imágenes en las que Ashton aparecía preparándose para la proyección de “Mr. Malcolm’s List”, película en la que forma parte del reparto.

Tom Hiddleston y Zawe Ashton se comprometen

A fines de marzo y tras varias semanas de especulaciones, se confirmó que Tom Hiddleston, protagonista de “Loki”, se comprometió con su pareja Zawe Ashton.

Dicha información salió a la luz después de que fotógrafos difundieran una serie de instantáneas en las que se veía a la artista utilizando un enorme anillo de diamantes.

Zawe Ashton luce anillo de compromiso con Tom Hiddleston en un paseo por Londres. FOTO: Instagram

¿Quién es Zawe Ashton?

Zawe Ashton es una actriz y escritora británica . Es famosa por haber interpretado a los personajes de Imaní en “Gone too far” y a Bianca en “St. Trinain’s 2: the legend of Fritton´s gold”.

Recientemente, destacó por su participación en la cuarta temporada de la serie “El cuento de la criada”, en la que caracteriza a Oona, la novia de Moira. Dentro de poco se unirá al Universo Marvel, puesto que tendrá una aparición en “Capitana Marvel 2″, una de las cintas más esperadas por los fans.