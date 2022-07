Gerard Piqué habría exigido a su nueva novia que firme un contrato tras separarse de Shakira

Gerard Piqué y Shakira siguen en la cresta de la ola tras hacer pública su separación hace un mes. Alrededor de esto se ha tejido una serie de historias, la más inmediata proviene del periodista español Marco Chiazza, quien habló sobre la existencia de un contrato que el jugador del FC Barcelona habría hecho firmar a su nueva pareja, posiblemente la mujer con la que fue captado en una fiesta en Estocolmo (Suecia).

¿Gerard Piqué hizo firmar contrato a su nueva novia?

En un enlace con el programa “Nosotros a la mañana”, emitido por Eltrece de Argentina el 22 de junio, Marco Chiazza explicó:

“Se conocieron en una fiesta en Barcelona, que era de la empresa de Piqué . Él quedó muy a gusto con ella luego de conocerla mediante un compañero. Tras pedirle permiso para salir con ella, la contrató para trabajar y le hizo firmar un contrato para que no cuente absolutamente nada”, indicó.

Según el periodista español, la sobreexposición de su vida íntima tras su separación de Shakira habría terminado por molestar al futbolista.

“Piqué no soporta que violen su intimidad y esto es algo que no está manejando bien. Por esa razón no está apareciendo en ningún medio; ni en Twitch, que es donde suele mostrarse, ni en ningún otro canal”, señaló.

¿Quién es la nueva novia de Gerard Piqué?

Cuando estalló el escándalo de la separación de Gerard Piqué y Shakira, los primeros rumores dijeron que fue por la infidelidad del jugador con una chica de 22 años, posiblemente una aeromoza. A pesar de la ferocidad con la que se buscó develar quién era la misteriosa mujer, no había ninguna foto comprometedora.

Sin embargo, fue la influencer sueca Katrin Zytomierska quien publicó la imagen de Gerard Piqué con una joven. La bloguera lo hizo motivada por su enojo tras recibir una negativa del futbolista a grabar un saludo para su hijo, según relató en una extensa publicación de Instagram.

“Piqué iba con un suéter negro, como todo el mundo, y estaba sentado en una grada junto a una mujer rubia” , escribió. Además, detalló que en ese lugar también estaban presentes Alicia Keys, Naomi Campbell y Edward Norton.

La presencia de Gerard Piqué en Suecia se debería a que fue invitado por el CEO de Spotify al congreso Brilliant Minds.

Gerard Piqué y la joven con la que habría mantenido una relación desde hace varios meses. Foto: /Twitter

La prueba de la supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira

El programa “El gordo y la flaca” reveló un clip grabado por el paparazzi Jordi Martin el 22 de febrero, en el cual se comprobaría la supuesta infidelidad del jugador del FC Barcelona.