Avril Lavigne recrea la portada de su disco debut después de 20 años: “Otro momento mágico”

Avril Lavigne fue el centro de atención en las redes sociales tras emocionar a los cibernautas con un emotivo homenaje a la portada del disco que la llevó a la fama mundial hace 20 años. Conoce lo que escribió la artista estadounidense, quien logró el sold out para su presentación en nuestro país, agendada para setiembre de este año, al postear una serie fotos en la misma zona donde fue fotografiada dos décadas atrás.

Avril Lavigne: “Regresé al lugar exacto”

Avril Lavigne sorprendió a sus fanáticos con una serie de instantáneas en la misma calle donde protagonizó la portada de su primer disco. La cantante contó que volvió al sitio a 20 años del lanzamiento del álbum que la llevó a ser considerada un ícono de la música de los años 2000:

“¡20 años después! Este fue otro momento mágico para mí. Regresé al lugar exacto donde grabé la portada de mi álbum debut ‘Let Go’ ayer en la ciudad de Nueva York, justo antes de tocar en el Madison Square Garden”, escribió en su cuenta de Instagram.

Avril Lavigne confesó sentirse emocionada por visitar el escenario de la portada de su primer disco. Foto: Instagram

Avril Lavigne recibe tiernas palabras de su prometido Mod Sun

Previamente, el músico Mod Sun había publicado una tierna publicación dedicada a Avril Lavigne. El cantante no dudó en recalcar su amor hacia la intérprete de “Complicated” y dejar en claro que está entusiasmado por casarse con la artista

“Esta es la verdad. Si tienes la suerte de encontrar a tu alma gemela en este mundo, atesórala todos los días con todo tu corazón. Acabo de terminar mi primera gira actuando en un estadio... pero la mejor parte fue que pude compartir esa experiencia con el amor de mi vida”, escribió.

Más adelante, agradeció a Avril por haber creído en su carrera musical: “Si me has estado siguiendo durante mucho tiempo, sabes que he estado de gira durante la mayor parte de mi existencia, desde tocar en salas vacías hasta 10.000 personas... todo es parte de esta loca historia que tengo la suerte de decir. Quiero darle las gracias a Avril por invitarme a abrir el espectáculo todas las noches”.