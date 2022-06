En los últimos días, Jennifer Lopez ha generado furor al anunciar que su descendiente, Emme Muñiz, cuyo padre es Marc Anthony, es de género no binario. “Elle está muy, muy ocupade, tiene la agenda llena... Elle vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos”, declaró López en medio de un concierto. La actriz y cantante ha demostrado su amor y admiración por su descendiente y, junto con Anthony, han logrado darle un calor familiar a la también cantante de 14 años.

La cantante se mostró muy orgullosa por el logro de Emme Muñiz y escribió un mensaje en Instagram. Foto: Composición

Dicha presentación fue en medio de la Gala Diamante Azul, organizada por la Fundación de los Dodgers de Los Ángeles, un club de béisbol muy popular en los Estados Unidos. Emme nació en el año 2007, fruto del matrimonio que tuvieron ‘JLo’ y el salsero hasta el 2011. Pese a que se encuentran divorciados, la relación entre ambos es buena y se ven en ocasiones.

¿Quién es Emme Muñiz?

Emme Muñiz es cantante y tiene 14 años de edad. Nació en el 2007, y su debut en un escenario fue en el 2020 cuando compartió escenario con su madre en el Super Bowl, en el que también se encontraba la colombiana Shakira. En esta ocasión se interpretó el tema “Waiting for tonight”, clásica canción de ‘JLo’ de finales de los años 90. A diferencia de su hermano, Max, quien prefiere la actuación, Emme tiene afición al canto y la escritura. Se identifica con el género no binario, es decir, no tiene etiquetas de varón ni de mujer.

“La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este y le pido que cante conmigo todo el tiempo y no lo hace. Así es que esta es una ocasión muy especial”, comenzó diciendo Lopez en medio del escenario, recalcando la relevancia de la presentación, para, acto seguido, salir Emme al estrado para que todo el auditorio estalle en aplausos y ovaciones hacia la adolescente, quien tiene una carrera musical prometedora.