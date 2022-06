William Levy y Elizabeth Gutiérrez: señales que apuntan a una posible reconciliación

Willian Levy y Elizabeth Gutiérrez se encuentran nuevamente en la mira de los medios de espectáculos tras estar cinco meses separados. En estos últimos días, ambos han publicado mensajes muy controversiales que podrían apuntar a un posible acercamiento sentimental. “¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te habla si te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo”, afirmó el protagonista de “Café con aroma de mujer” por medio de su Instagram.

“Si tienen a esa persona, cuídenla, porque no se encuentra fácilmente”, agregó el cubano. Por su parte, la modelo estadounidense se expresó en sus redes sociales lo siguiente. “Las palabras no me lastimaron. La persona que me las dijo, sí”, escribió.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez podrían haber vuelto. Foto: Instagram/Elizabeth Gutiérrez

¿Reconciliación a la vista?

Según lo indicado por la revista ¡Hola!, la soltería del actor William Levy habría acabado, ya que podría haber retomado su relación con la modelo Elizabeth Gutiérrez.

Las pistas claves para confirmar que los dos se dieron una segunda oportunidad serían los misteriosos textos que sube el actor en sus historias de Instagram.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy podrían haber vuelto según la revista ¡Hola!

¿Cómo se conocieron William Levy y Elizabeth Gutiérrez?

La pareja de actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez se conocieron grabando “Protagonista de novela”, reality de Telemundo. Ambos se casaron en 2003 y fruto de su amor tuvieron dos hijos: Christopher, de 17 años, y Alexandra, de 11 años.

Su relación siempre se mantuvo al margen de las cámaras. Por este motivo, no fueron fotografiados muchas veces. La modelo, en ciertas ocasiones, publicaba en su cuenta de Instagram momentos en donde compartía junto a su esposo e hijos.