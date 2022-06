Luis Miguel: mujer sorprende con su gran parecido al ‘Sol de México’

¿El multiverso de Luis Miguel? el famoso cantante es uno de los más reconocidos intérpretes de la música romántica y recobró ese reconocimiento tras la producción de Netflix sobre su vida.

Luis Miguel y su doble

Una mujer se volvió viral en la red luego de ser comparada con el ‘Sol’ por su indiscutible parecido. Mediante la cuenta de Twitter @GiDavidswright publicó una imagen de cuando tenía 18 años y afirmó que su familia le reiteraba su parecido con el artista.

“Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía, escuchen esto, a Luis Miguel” , compartió en su red social. Los internautas no dudaron en comentar la foto y confirmar la similitud.

Luis Miguel, mujer sorprende con su gran similitud. Foto: Twitter

Luis Miguel: ¿Quién es la mujer idéntica a él?

Actualmente, la chica que parece ser la hermana perdida de Luis Miguel se ha convertido en toda una profesional de la arquitectura dedicada al mundo artístico y especialista en el diseño de muebles.

Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado sobre el peculiar parecido con la mujer.