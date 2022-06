Ezra Miller: el historial del problemático ‘Flash’ y todo sobre las denuncias en su contra

Ezra Miller se encontraba en la cresta de la ola de lo que parecía ser una prometedora carrera en Hollywood, tras ser parte del Universo de DC Comics con “The Flash” y la saga mágica de “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”. Sin embargo, todo comenzó a trastocarse con su arresto en Hawái en marzo de este año y las posteriores denuncias por violencia, manipulación y comportamiento inapropiado contra menores de edad. Todo ello ha obligado al actor a desaparecer de mirada pública.

Sin embargo, en retrospectiva, los problemas del actor de 29 años, originario de Nueva Jersey (Estados Unidos), comenzaron una década atrás.

Drogas y acoso sexual

En 2011, Ezra Miller, de 18 años, se encontraba grabando “Perks of being a wallflower” junto a Emma Watson. El 28 de junio, la Policía de Pittsburgh detuvo el vehículo en el que viajaba y encontró 20 gramos de marihuana. El juez abandonó el caso, pero citó al actor por alteración del orden público.

Durante una entrevista para Hollywood Reporter, en noviembre de 2018, Ezra Miller reveló que un director y un productor le pidieron favores sexuales cuando era menor de edad. “Dijeron: ‘Oye, ¿quieres estar en nuestra película sobre la revolución gay?’. Y yo estaba como ‘no, ustedes son monstruos’”, afirmó

Dos años después, Ezra Miller fue asociado a un video viral de Twitter. En las imágenes, un hombre asfixiaba a una mujer en un bar de Islandia. El clip fue eliminado a las pocas horas.

¿Ezra Miller amenazó al Ku Klux Klan?

Enero de 2022 finalizó con un extraño video de Ezra Miller dirigido a los partidarios del Ku Klux Klan en Carolina del Norte. “Si quieren morir, les sugiero que lo hagan con sus propias armas (o) lo haremos por ustedes”, expresó.

Ezra Miller arrestado en Hawái

El 29 de marzo, la noticia de que Ezra Miller había sido arrestado en Hawái dio la vuelta al mundo. Las primeras informaciones decían que fue una pelea en un bar karaoke.

Luego se conoció que amenazó de muerte a la pareja con la que vivía en un albergue. Estos pidieron una orden de alejamiento contra el actor, y luego la retiraron a los pocos días.

Unos días después, el 19 de abril, Ezra Miller volvió a ser detenido, esta vez por golpear a una mujer de 26 años con una silla. La víctima quedó con un corte de media pulgada en la frente.

Tokata Iron Eyes

El 9 de junio, el abogado Chase Iron Eyes y la pediatra Sara Jumping Eagle acudieron a los medios para denunciar que Ezra Miller puso al alcance de su hija Tokata Iron Eyes, de 18 años, alcohol, marihuana y LSD, además de manipularla para que abandone sus estudios.

No obstante, la joven hizo una declaración en Instagram y negó los cargos contra la estrella de “We need to talk about Kevin”.

8.6.2022 | Publicación de la madre de Tokata Iron Eyes acusando a Ezra Miller. Foto: captura Twitter

Las últimas denuncias contra Ezra Miller

El 16 de junio se solicitó una orden de prevención de acoso temporal contra Ezra Miller, luego que una mujer denunciara que el actor actuó de manera inapropiada con su hijo de 12 años.

Finalmente, el 23 de junio, Rolling Stone publicó la denuncia de un sujeto que afirmaba que su expareja, de 25 años, y sus tres hijos, entre 1 y 5 años, se alojaban en el rancho de Vermont de Ezra Miller, donde, según testigos, había armas y marihuana al alcance de los menores.