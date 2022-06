Famosas y artistas internacionales que contaron sus experiencias sobre el aborto

El aborto ha sido un tema bastante controversial en las últimas semanas. Como se sabe, la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió este tipo de intervenciones luego de las primeras 15 semanas de embarazo. Este hecho niega la posibilidad de que mujeres embarazadas tomen decisiones relacionadas con sus propios cuerpos y vidas.

Es por ello que, en esta nota, comentaremos sobre algunas famosas y artistas que hablaron sobre lo ocurrido con ellas y por qué tomaron la decisión de abortar.

Keke Palmer

Keke Palmer compartió mediante su cuenta de Twitter su experiencia con el aborto en mayo de 2019, luego de que el gobernador de Alabama prohibiera este tipo de intervenciones.

La cantante manifestó que no tuvo a su hijo porque no estaba preparada para tenerlo. “Estaba preocupada por las responsabilidades de mi carrera y tenía miedo de no poder existir como mujer de carrera y madre”, indicó.

Keke Palmer habla sobre el tema del aborto. Foto: difusión

Naya Rivera

La actriz, que se hizo famosa por participar en la serie “Glee”, decidió abortar a finales de 2010, luego de terminar con Ryan Dorsey. Naya Rivera tomó la decisión sola, ya que no le comentó sobre lo sucedido a su exnovio.

“Estaba muy asustada con abrirme sobre este asunto. No es algo de lo que la gente suele hablar, pero creo que deberían. Sé que mucha gente lo leerá y pensará ‘¿pero qué demonios?’, pero espero que alguien obtenga algo de esto” , contó la intérprete de Santana López.

Naya Rivera abortó en el 2010. Foto: Instagram.

Nicki Minaj

La rapera Nicky Minaj reveló en una entrevista para Rolling Stone, en 2014, que se sometió a un aborto cuando fue adolescente, ya que no se sentía preparada para tener un hijo. “Creí que me iba a morir. Era una adolescente. Ha sido lo más duro que me ha tocado vivir hasta ahora” , manifestó la intérprete de “Tusa”.

Este suceso marcó su vida y no dudó en expresarlo por medio de sus canciones, tales como “Autobiography” (Sucka Free, 2008) y “All things go” (The Pinkprint, 2014).

Nicki Minaj se sometió a un aborto cuando era joven. Foto: YouTube

Milla Jovovich

La conocida actriz, que protagonizó “Resident evil”, confesó en 2017 que tuvo un aborto de emergencia cuando se encontraba filmando una película en Europa del Este.

“Tenía cuatro meses y medio de embarazo. Entré en parto prematuro y me dijeron que tenía que estar despierta durante todo el procedimiento. Fue una de las experiencias más horribles de mi vida. Todavía tengo pesadillas al respecto”, aseguró en su cuenta de Instagram.

Milla Jovovich sufrió un aborto de emergencia. Foto: difusión

Whoopi Goldberg

La actriz de 66 años contó, en el libro “La elecciones que vivimos”, el trágico momento que vivió cuando solo tenía 14 años. Whoopi Goldberg indicó que en su adolescencia salió embarazada y la pasó mal, dado que no encontró otra solución más que abortar.

“Descubrí que estaba embarazada cuando tenía 14 años. No tuve el periodo. No hablé con nadie. Me entró el pánico. Me senté en baños calientes. Bebí estos extraños brebajes de los que me hablaron las chicas. ... Me enfermé violentamente”, afirmó.

Whoopi Goldberg quedó embarazada cuando tenía 14 años. Foto: difusión

Sharon Stone

La estrella de “El especialista” (1994) y “Rápida y mortal” (1995), Sharon Stone reveló que tuvo nueve abortos espontáneos. La actriz de 64 años contó su experiencia en un comentario en la cuenta de Instagram de People, sobre la bailarina Peta Murgatroyd.

“Perdí nueve hijos por aborto espontáneos. No es poca cosa, ni física ni emocionalmente, pero nos hacen sentir que es algo que debemos soportar solas y en secreto, con una especie de sensación de fracaso , en lugar de recibir la compasión, la empatía y la sanación que tanto necesitamos”, escribió la actriz, quien es madre de tres hijos adoptivos (Quinn Kelly, Laird Vonne y Roan Joseph).