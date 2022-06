Ezra Miller denunciado por exponer al peligro a 3 niños pequeños y su madre

Ezra Miller afronta una nueva acusación, esta vez por exponer al peligro a una madre de 25 años y sus tres hijos, a quienes alojó en su granja en Vermont (Estados Unidos). La denuncia pública la hizo el padre de los pequeños a través de un artículo en Rolling Stone, publicado el 23 de junio.

Según las fuentes citadas, en la casa del protagonista de “We need to talk about Kevin” hay armas y drogas al alcance de los menores, e incluso uno de ellos, de un año de edad, se metió una bala en la boca.

¿Qué dijo la madre de los niños sobre Ezra Miller?

La mujer, quien prefiere el anonimato, aseguró que Ezra Miller la ayudó a huir de su expareja, un hombre “violento y abusivo”.

“El rancho (de Ezra) ha sido un refugio de curación para nosotros”, dijo sin negar la existencia de armas en la propiedad. “Están almacenadas en una parte de la casa a la que los niños nunca entran” , afirmó a Rolling Stone.

Vista del rancho de Ezra Miller en Vermont. Foto: DailyMail

¿Ezra Miller secuestró a la madre y sus hijos?

“Tengo un mal presentimiento en el estómago”, aseguró el padre de los niños, quien también pidió el anonimato. Según dijo, Ezra Miller conoció a la madre de los niños en Hawái, en marzo. Por aquella fecha, el actor de “The Flash” fue arrestado por amenazar de muerte a una pareja.

Posteriormente, en abril, se llevó a la madre y sus hijos sin el consentimiento del padre, quien señala que no se le permite hablar ni ver a los niños desde entonces.

El historial de la pareja, tal como detalla Rolling Stone, resulta complicado porque ambos padres se denunciaron por violencia doméstica y faltaron a las audiencias con el juez, por lo que el caso figura como pendiente. Los representes de Ezra Miller no se han pronunciado y el actor de “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” eliminó su perfil en Instagram.