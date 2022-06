Eminem cuenta cómo el rap le salvó la vida: “Es terapéutico, y así ha sido siempre para mí”

No es un secreto que el rapero Eminem, a lo largo de casi toda su vida, estuvo inmerso en el mundo de las adicciones y sustancias ilícitas. Sin embargo, desde hace más de 12 años se encuentra sobrio y ahora reveló en una entrevista cuál fue su secreto para poder salir adelante.

El multiganador de los Premios Grammy conversó con el programa Sway in the Morning en su canal 45 de Sirius XM Radio y una de las preguntas que se le hizo fue cómo rapear sobre la adicción y la salud mental fue transformador para él.

“Creo que esa es una de las mejores cosas de la música rap es que puedes poner gran parte de tu vida en ella”, comentó el intérprete de “Lose yourself” en un primer momento. “Es terapéutico, y así ha sido siempre para mí” , añadió.

Eminem plasmó los episodios más oscuros de su vida en su música

En la letra de sus canciones, Eminem narra a sus fans algunas de las partes más íntimas de su vida, como en su álbum Recovery en 2010, donde habla sobre su adicción a pastillas recetadas. En 2015, el rapero comentó en el medio Men’s Journal acerca de su sobredosis del 2007 y cómo superó ese difícil momento.

“En 2007 tuve una sobredosis de pastillas y fui al hospital. Pesaba cerca de 230 libras. No estoy seguro de cómo llegué a ser tan grande, pero tengo ideas” , dijo a la publicación. “La capa de Vicodin y Valium que tomé durante años deja un agujero en el estómago, así que para evitar el dolor de estómago comía constantemente, y comía mal”, dijo.

En la actualidad luce un buen estado físico y así se pudo denotar en su participación del medio tiempo del Super Bowl 2022, icónica presentación que compartió junto a estrellas del género como Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Snoop Dogg en el SoFi Stadium.

La amistad de Elton John fue valiosa para que Eminem pueda superar su adicción

Como se recuerda, el artista británico Elton John venció su adicción a la cocaína en la década de los 80. Por ello pudo ayudar a Eminem a dejar las pastillas, un proceso que no fue de la noche a la mañana.

Su amistad nació luego de haber cruzado en varios eventos importantes de música, al compartir los mismos problemas lograron desarrollar una gran conexión.

