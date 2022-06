Denise Richards se une a su hija Sami Sheen y abre una cuenta de OnlyFans

Denise Richards se unió a OnlyFans. La estrella de “Starship troopers” confirmó su ingreso a la plataforma de entretenimiento para adultos a través de un video publicado en Instagram el 22 de junio. La noticia llega a una semana de la polémica que desató el debut de su hija, Sami Sheen, de 18 años, en la misma red social, lo cual provocó el disgusto público de su padre, Charlie Sheen.

Charlie Sheen y Denise Richards se han enfrascado en una pelea tras el anuncio de su hija de 18 años. Foto: composición/Instagram

Denise Richards en OnlyFans

“Listo. Aquí vamos”, escribió la exestrella del reality “Real housewives of Beverly Hills”, junto a un video en el que aparece descalza corriendo por la playa e invita a sus 1,4 millones de seguidores a pagar US$ 25 dólares al mes para seguirla en OnlyFans, la plataforma en la que actualmente se encuentran famosas como Carmen Electra, Bella Thorne, Aaron Carter, Tyga y Blac Chyna.

La disputa entre Charlie y Denise Richards por OnlyFans

El ingreso de Sami Sheen, de 18 años, a OnlyFans provocó reacciones opuestas en sus padres. Mientras que su madre, Denise Richards, de 51 años, escribió “siempre te apoyaré y respaldaré”, Charlie Sheen, de 58, declaró a Page Six: “Esto no ocurrió bajo mi techo. No apruebo esto, pero, como no puedo evitarlo, la insté a que se mantuviera elegante, creativa y que no sacrificara su integridad”.

Estas palabras motivaron que la estrella de “Blue lagoon: the awakening” escribiera una extensa publicación en Instagram en la que afirmaba que no podía juzgar a su hija porque ella en su juventud había protagonizado la atrevida película de 1998 “Wild things” (Juegos salvajes o Criaturas salvajes), además de posar para Playboy. “Francamente, su padre tampoco debería juzgarla”, agregó Denise Richards.

Denise Richards fue modelo de Playboy en 2004. Foto: Instagram

“¿Hay realmente una diferencia en publicar una foto de nosotras mismas en bikini en Instagram? Todos lo hemos hecho. ¿Es tan malo controlarlo y monetizarlo también?”, cuestionó sobre el tipo de contenido que subiría su hija.