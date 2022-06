Billie Eilish acaba de lanzar su último estreno titulado “TV”, canción que fue revelada en un concierto de Manchester a inicios de junio. El tema sorprendió a sus seguidores por la peculiar letra que menciona las noticias virales de la red.

¿De qué trata la canción de Billie Eilish?

La ganadora del Grammy presentó las canciones de su segundo disco “Happier than ever”. El tema “TV” es la que más polémica ha causado, ya que contiene varias referencias al juicio mediático que protagonizaron Johnny Depp y Amberd Heard.

“Internet enloquece viendo a estrellas de cine en juicio, mientras Roe vs. Wade está por ser anulada”, se entona en uno de los versos.

El estribillo menciona el caso Roe vs. Wade, el cual fue derogado por la Corte Suprema de Estados Unidos. Este fallo anula el derecho de aborto de las mujeres estadounidenses.

Por otro lado, también se referiría al juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard. La historia entre los exesposos fue una sensación mediática durante varias semanas en internet, hecho que le desagradó a la cantante.

¿Qué dijo Eilish sobre su canción?

En una entrevista para el portal NME, publicada el 24 de junio, la cantante comentó sobre referencias de los juicios en su canción. “Estaba en este estado de depresión, perdiendo mis propios derechos sobre mi propio cuerpo, y luego me conectaba a internet y la gente daba su opinión sobre este juicio”, opinó.

“¿A quién le importa un car***? Las mujeres están perdiendo derechos sobre sus cuerpos, entonces, ¿por qué estamos hablando de los juicios de divorcio de las celebridades? ¿A quién le importa una m***? Déjalos que lo averigüen solos. Internet me molesta muchísimo a veces”, arremetió contra lo publicado en la red.

Aunque la canción “TV” no apareció en su álbum “Happier Than Ever”, Billie reveló que no esperaba causar tal revuelo.

“Solo quería volver a mis raíces: volver a sacar una pequeña canción de guitarra y sentirme como solía hacerlo. (...) Simplemente extrañaba ese sentimiento y extrañaba hacer una canción que nadie había escuchado todavía”, afirmó.