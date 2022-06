Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido mundialmente como Cantinflas, se convirtió en sinónimo de comicidad en el siglo pasado, al protagonizar, y en ocasiones producir, gran cantidad de series y películas que lo elevaron a la categoría de leyenda en su natal México. Ahora, a cumplirse tres décadas del fallecimiento del intérprete mexicano, repasamos qué sucedió con la cuantiosa fortuna que logró amasar gracias a su éxito.

De acuerdo al diario The New York Times, este monto supera los 50 millones de dólares. No obstante, el comediante también se hizo acreedor de cinco casas, un avión privado, un rancho de 400 hectáreas, salones de belleza, colecciones artísticas, autos y propiedades en Acapulco, establecimientos de crianza de toros compañías dedicadas al cine, entre otras.

El icónico actor participó en 39 producciones y fue el dueño de los derechos de 35 de ellas, lo le permitió aumentar su fortuna; no obstante, esto sería el motivo de confrontación entre sus familiares, pues, según informa El Heraldo de México, su sobrino Eduardo Moreno Laparade se quedó con los derechos, mientras que su único hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova, solo pudo gozar de 13.000 pesos, lo que equivale a 2.386 soles.

“Mi papá tenía cuentas en España, Islas Caimán, Nueva York y México, y, al fallecer, fui a los bancos a informarles del deceso, para congelarlas y hacer los inventarios de la herencia, pero en el saldo de Banamex, en donde yo sabía que había como USD 68 o 70 millones, solamente encontramos 13.000 nuevos pesos ”, declaró en una entrevista concedida a El Universal a fines del 2003.

Nunca disfrutó la herencia de su padre

Mario Moreno Ivanova, hijo adoptivo de Cantinflas, pasó gran parte de su vida en los tribunales y buscando el dinero de su padre, pues solo pudo recibir pequeñas propiedades, las cuales vendió para poder mantenerse. Finalmente, falleció en 2017, a los 57 años, producto de aun paro cardiorrespiratorio, y dejó como heredera a su tercera esposa, Tita Marbez.